Die Politikerin und Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth sieht durch die Wahlergebnisse mehr Verantwortung auf ihre Partei zukommen.

Nach ihren jüngsten Wahlerfolgen sind die Grünen in der Politik derzeit obenauf. Trotz der dramatischen Verluste der Volksparteien rechnet Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth nicht mit einem raschen Koalitionsbruch. Ihre Partei sei aber grundsätzlich bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Sind Sie noch im Höhenrausch?

Claudia Roth: Rausch ist gefährlich. Natürlich ist es beflügelnd, wenn dir so viele Menschen ihr Vertrauen aussprechen. Aber du spürst eben auch: Meine Güte, das bedeutet ganz schön viel Verantwortung.

Denken Sie, dass die große Koalition jetzt zerbricht?

Nein. Ich gehe weiterhin davon aus, dass die nächste Bundestagswahl 2021 stattfindet. Selbstverständlich wird sich die Koalition überlegen, welche Lehren sie aus dem Wahlergebnis zieht. Gerade für die SPD wäre es aber doch fatal, sich jetzt in eine frühzeitige Bundestagswahl zu stürzen.

Aber wenn die Koalition doch platzen sollte – wären die Grünen bereit für „Jamaika“ oder streben sie Neuwahlen an?

Wir haben keine Angst, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das haben wir bereits bei den letzten „Jamaika“-Sondierungen gezeigt. Ich hielte es aber, gerade aus demokratischer Sicht, für absolut falsch, wenn im Falle des Falles gleich welche Partei einfach mal so in die Regierung wechseln würde. Da fehlt die Legitimation.

Die Grünen jubeln. Aber ist der Niedergang der Volksparteien nicht gefährlich für unsere Demokratie?

Demokratischer Parlamentarismus lebt nicht davon, dass es auf ewige Zeiten Parteien gibt, die immer die Mehrheit haben. Im Gegenteil: Wechselnde Mehrheitsverhältnisse beleben die Demokratie, das haben wir zuletzt in Bayern oder Nordrhein-Westfalen gesehen. Ich sorge mich also nicht, wenn CDU oder SPD nicht mehr die Werte bekommen, die sie hatten. Vielmehr freue ich mich über die gestiegene Wahlbeteiligung. Und dass es bei der Wahl wirklich um Europa ging.

Können Sie denn das Vakuum füllen, das durch die Verluste von SPD und Union entstanden ist?

Wir treten nicht an, um ein Vakuum zu füllen, sondern wollen dafür sorgen, dass Europa ökologischer und gerechter wird. Wir setzen uns dafür ein, dass auch Amazon seine Steuern zahlt, dass das Sterben im Mittelmeer endlich endet. Und dann ist da natürlich die Klimakrise. Das sind die globalen Herausforderungen, die wir in Europa angehen müssen. Darauf kommt es jetzt an.

Um ihre Ziele durchzusetzen, müssen die Grünen Bündnisse schließen. Mit wem?

Wir sind eine wertebasierte, emanzipatorische, linke Partei. Wir werden bei der Frage der Mehrheiten in Brüssel, bei der Frage des EU-Kommissionspräsidenten mit allen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten reden – auch mit dem CSU-Mann Manfred Weber. Dessen ambivalente Haltung zu einigen Rechtsautoritären in der eigenen Fraktion allerdings, siehe Viktor Orban aus Ungarn, macht die Sache nicht leichter.

Für den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zeigt das Wahlergebnis, dass die AfD ihren Zenit überschritten hat. Sehen Sie das auch so?

Zeit für Entwarnung ist nicht. Europaweit ist die radikale Rechte in den jüngsten Wahlen stärker geworden, mit Salvini in Italien und Orban in Ungarn. In Österreich haben wir die FPÖ, die bei über 17 Prozent liegt – trotz des Ibiza-Videos, das die ganze Verkommenheit an ihrer Spitze deutlich macht. Und auch in Deutschland gehen Vernetzung und Diskursverschiebung weiter. Der Aufstieg ist kein Automatismus. Solange sich die beschriebenen Verhältnisse nicht ändern, bleibt es unsere Aufgabe, jeden Tag dagegenzuhalten.

In dem Video wollte der FPÖ-Politiker Strache Geld aus obskuren russischen Quellen annehmen und die Presse an die Kandare nehmen. Bestätigt das Ihr Bild, das Sie von Rechtspopulisten haben?

Es fällt jedenfalls auf, dass just die Parteien, die am lautesten von sich behaupten, die großen Saubermänner zu sein, offenbar den lockersten Umgang mit Recht und Gesetz pflegen. Ich unterstelle der AfD nicht, dass sie so agiert wie Heinz-Christian Strache. Aber die AfD-Spendenskandale sprechen ihrerseits Bände, ebenso wie die abstruse Behauptung von AfD-Chef Jörg Meuthen, die FPÖ-Affäre sei ein „singuläres“ Ereignis.

Sie haben Ihrem Grünen-Kollege Boris Palmer Rassismus vorgeworfen. Er hatte beanstandet, dass die Bahn mit zu vielen dunkelhäutigen Menschen wirbt. Tut Ihnen der Vorwurf im Nachhinein Leid?

Was er zu dieser Bahn-Werbung gesagt, wie er argumentiert hat, ist und bleibt aus meiner Sicht rassistisch. Ich verstehe nicht, wie ein Grünen-Politiker sich zu solchen Gedanken und Äußerungen hinreißen lässt. Aber Boris Palmer teilt gern aus. Dann muss er es auch aushalten, wenn er jetzt kritisiert wird.

Wird er nicht auch dafür kritisiert, dass er den grünen Mainstream verlassen hat?

Nein. Wir können uns über vieles streiten. Das tun wir Grüne auch, gern sogar. Aber natürlich teilen wir einen Grundkonsens. Und es gibt Grenzen. Boris Palmer hat erneut eine solche Grenze überschritten.

Sie haben gesagt, im Bundestag habe durch den Einzug der Rechten der Sexismus zugenommen. Liegt das daran, dass weniger Frauen im Parlament sitzen?

Jedenfalls hängt beides eng miteinander zusammen. Wir sind mit dem Frauenanteil im Bundestag auf die Zeit vor 1998 zurückgefallen. Das ist dramatisch. Und im Plenum kommt es wieder zu offenem Sexismus. Jenseits unverschämter Aussagen in Reden ist es bisweilen äußerst befremdlich, wie sich insbesondere AfD-Männer verhalten, wenn Kolleginnen aus anderen Fraktionen reden. Da wird sich umgedreht, gelacht, gequatscht. Oder es kommen schenkelklopfende Zwischenrufe.

Warum wählen eigentlich nicht mehr Frauen die CDU, wenn sie mit Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer zwei Frauen in Spitzenpositionen hat?

Weil ein paar Frauen an der Spitze eben nicht ausreichen. Du musst schon auch eine Politik machen, die für Frauen einen Mehrwert bedeutet. Immer noch herrscht Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern in Deutschland, immer noch besteht das Riesenproblem der Altersarmut von Frauen. Da müssen wir strukturell ran, was zuletzt viel zu wenig passiert ist.

Sie loben die Kanzlerin als starke Frau. Sehen Sie sich selbst ebenfalls als Vorbild für junge Frauen?

Es würde mich ehren, wenn dem so wäre. Aber das müssen sie die jungen Frauen fragen.

