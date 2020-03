Friedrich Merz klingt aufgeräumt, als er sich am Mittwoch, Punkt neun Uhr morgens, am Telefon meldet. Das Corona-Virus ist allerdings nicht der Grund für das Ferngespräch zwischen Berlin und Merz‘ Büro in Arnsberg, sondern die Termindichte des CDU-Wahlkämpfers. Das hat sich inzwischen grundle...