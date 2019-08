Der ehemalige Vizekanzler und SPD-Vorsitzende Franz Müntefering ist 79 Jahre alt. Er ist ehrenamtlich aktiv, macht Sport und reist mit seiner Ehefrau viel durch die Welt. Was er Älteren rät. Franz Müntefering war Vizekanzler und SPD-Vorsitzender. 2013 zog er sich aus der Bundespolitik zurück und wurde Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes. In seinem kürzlich erschienenen Buch „Unterwegs. Älterwerden in dieser Zeit“ beschäftigt er sich mit dem Leben nach dem Renteneintritt.Z...