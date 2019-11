Der Psychotherapeut Wolfgang Krüger hat mehrere Bücher über die Liebe geschrieben. Er glaubt an das Ideal, will aber auch die Schwierigkeiten nicht ausblenden.Wenn ein Paar im selben Unternehmen arbeitet: Ist das ein Problem für die Beziehung?Wolfgang Krüger: Das kommt drauf an. Zunächst einma...