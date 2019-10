Die AfD ist in Teilen rechtsradikal und doch zieht sie vor allem im Osten eine große Wählerschaft an. Der Kasseler Politikwssenschaftler Wolfgang Schroeder, Mitautor des Buches „Smarte Spalter“, erklärt, warum die AfD so viele anspricht.Herr Schroeder, warum ist die AfD smart?Wolfgang Schroed...