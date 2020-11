Es geht um Macht. Auch im Sport. Vereinsvorstände und Trainer können Jugendlichen suggerieren, dass sie ohne den Verein nicht weiterkommen. Die Abhängigkeit öffne die Tür für Missbrauch, sagt die Sportpsychologin Jeannine Ohlert, die an der Deutschen Sporthochschule und an der Uni Ulm zum Them...