Grüne Hubert Kleinert: Das Freundliche kommt an

Gießen / Michael Gabel

Der frühere Grünen-Politiker Hubert Kleinert (64) stand in den 80er Jahren für den Realo-Kurs. Heute ist der Politologe Hochschuldozent in Gießen.

Welche Gründe gibt es für den grünen Höhenflug?

Hubert Kleinert: Zum einen profitiert die Partei vom Aufstieg der AfD, weil die Grünen mit ihrem kosmopolitisch-multikulturalistischen Ansatz deren natürlicher Gegenpol sind. Hilfreich ist aber auch, dass die Grünen derzeit ein mediengängiges Spitzenpersonal anzubieten haben. Die junge, dynamische Annalena Baerbock und der etwas nachdenklicher wirkende, einen intellektuellen Habitus ausstrahlende Robert Habeck – das kommt gut an. Ob die grünen Erfolge aber langfristig anhalten, ist eine andere Frage.

Woher rührt Ihre Skepsis?

Durch das schlechte Erscheinungsbild der Großen Koalition sind die Grünen zu einer Projektionsfläche für viele geworden, die mit der gegenwärtigen Politik unzufrieden sind. Das erklärt einen großen Teil ihres Erfolgs. Es gab jedoch schon häufiger Situationen, in denen sich die Grünen sprunghaft nach oben entwickelt haben, zum Beispiel nach dem Reaktorunglück von Fukushima. Doch dann machte man Fehler: Man verfiel man in einen belehrenden Ton – die Idee mit dem Veggieday zum Beispiel hat eine sehr breite Wirkung zum Nachteil der Grünen hinterlassen. Auch dass man vor der Bundestagswahl 2013 Schwarz-Grün so kategorisch ausgeschlossen hatte, war falsch. Darüber hinaus war die Ausstrahlung der Partei lange Zeit zu verbissen. Dieses Freundlichere im Stil, das jetzt die Beiden an der Spitze abstrahlen, bekommt der Partei gut. Wenn man das vergleicht mit dem Auftritt der führenden Genossen der SPD, dann merkt man schon den Unterschied.

Wie können die Grünen einen Großteil der neuen Wähler binden?

Indem das Spitzenpersonal seine pragmatische, unideologische, wenig belehrende Haltung beibehält. Die Partei braucht eine sozialliberal-ökologische Grundrichtung, die pragmatisch genug ist, um auf Bedürfnisse der Wirtschaft Rücksicht zu nehmen, gleichzeitig aber auch klar genug ist, um als profiliert gelten zu können. Das bedeutet aber nicht, dass die Führung thematisch große Korrekturen leisten müsste.

Machen die Grünen derzeit also vieles richtig?

Ja. Wobei sie den Vorteil haben, dass sie in Berlin nicht in der Verantwortung sind.

Lässt sich das grüne Erfolgsmodell West auf Ostdeutschland übertragen?

Das Terrain ist viel schwieriger. Dort ist die Partei kein Mainstream wie in vielen Großstädten im Westen. Deshalb sollten die Grünen ihre Erwartungen nicht zu hoch schrauben.