CSU Horst Seehofer gibt Amt als Parteichef ab

München / Patrick Guyton

Kühler und knapper geht es kaum: In einer fünf Sätze umfassenden Erklärung hat der CSU-Parteichef Horst Seehofer den Rückzug aus diesem Amt schriftlich bekanntgegeben. Auf einem Sonderparteitag am 19. Januar 2019 soll die Neuwahl der CSU-Spitze stattfinden, teilt er mit. „Zu diesem Zeitpunkt werde ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellen.“ 2019 bezeichnet er als „Jahr der Erneuerung der CSU“. Bei dem Treffen werde „die Parteibasis ausreichend Gelegenheit erhalten darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann“. Sein Amt als Bundesinnenminister erwähnt Seehofer mit keinem Wort, demzufolge bleibt er weiterhin auf diesem Posten.

Dass Seehofer nicht einmal persönlich auf einer Pressekonferenz seinen Rückzug mitteilt, lässt tief blicken. Offenbar fühlt er sich tief verletzt über die Art und Weise, wie große Teile seiner Partei ihn spätestens seit der verlorenen Landtagswahl am 14. Oktober dazu genötigt haben, das Amt abzugeben. Auf dem Krisentreffen mit den CSU-Bezirksvorsitzenden am vergangenen Sonntag muss er massiv angegangen worden sein. Nachdem er sich nach der Wahl taktierend von Woche zu Woche hangelte, wurde ihm dort der nahe Rücktritt abgetrotzt. Das Amt des Innenministers war dort aber offenbar kein Thema gewesen.

Am Montag, als die Vereidigung des neuen Landeskabinetts von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen sollte, platzte Seehofer wieder einmal dazwischen. In Chemnitz bei einem Termin als Bundesinnenminister gab er zur selben Stunde seinen nahenden Rückzug bekannt. Vor drei Tagen riet ihm die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm – eine moralische Instanz nicht nur in der CSU – zu einem „Rücktritt in Würde“ und beantwortete die Frage, ob Seehofer sein „Lebenswerk“ jetzt verspiele, mit einem „Ja“.

Söder gilt als Favorit

In der CSU ist man vor allem sehr erleichtert über die Ankündigung des Datums, was sich in der Äußerung von Anerkennung zeigt. Söder twitterte: „Respekt für die Entscheidung.“ Er dankt Seehofer für seine Leistung für die CSU und für Bayern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dankt für „zehn Jahre intensive Zusammenarbeit“. Die Grünen verlangen, dass Seehofer auch sein Berliner Amt abgibt, die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt meint, es bleibe „das Sicherheitsrisiko Horst Seehofer als überforderter Innenminister“.

Aussichtsreichster Aspirant für den CSU-Vorsitz ist Markus Söder. Die kommenden Wochen werden spannend: Sowohl der als liberal geltende EU-Spitzenpolitiker Manfred Weber als auch Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, gelten als mögliche Alternativen zu Söder.