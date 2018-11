München Horst Seehofer geht – aber nur auf Raten

München / Patrick Guyton

Horst Seehofer geht. Aber es dauert, bis er weg ist. In der CSU wird die Nachfolge vorbereitet.

Nun hat es Horst Seehofer noch mal geschafft, seinem einstigen Rivalen Markus Söder die Show zu stehlen. Der bayerische Ministerpräsident wollte diesen Montag medial besetzen mit der Vorstellung und Vereidigung des neuen Landeskabinetts. Jünger ist die Ministerriege, tatkräftig soll sie sein, „eine Mischung aus Stabilität und Erneuerung“, wie Söder sagt.

Dennoch dominiert Seehofer das Geschehen. Intern hat er am Sonntagabend gegenüber Vertretern der Parteispitze davon gesprochen, sich vom CSU-Vorsitz und womöglich auch vom Amt des Bundesinnenministers zurückziehen zu wollen. Das wurde kräftig nach außen ventiliert. Gestern nun, als Söder der CSU-Fraktion und dem Landtag seine Ministerliste präsentierte, verlautete von Seehofer bei einem Termin in Bautzen, dass er zurücktreten werde – als Parteichef, nicht aber als Bundesinnenminister.

Es ist eine quälend langsame und von vielen Komplikationen begleitete Abnabelung des 69-Jährigen von der Macht. Wie zu hören ist, ging Seehofer am Sonntagnachmittag in die Sitzung, um auszuloten, ob er nicht doch seine gesamte reguläre Amtszeit bis Ende 2019 Parteivorsitzender bleiben kann. Immer geballter mehrten sich Gegenstimmen. Edmund Stoiber, weiterhin graue CSU-Eminenz, sagte sich per Interview von Seehofer los mit der Äußerung, dass die Ämter des Ministerpräsidenten und des Parteivorsitzenden in eine Hand gehörten – was als klare Unterstützung für Markus Söder gemeint war und den Bruch mit Seehofer darstellt. Auch immer mehr Vorsitzende der mächtigen CSU-Bezirksverbände wandten sich von ihm ab, zuletzt der schwäbische Bezirks-Chef Markus Ferber, der sich für Söder als neuen Parteichef ausspricht.

Jahrelang ein großes Kaliber in der Politik

Von „Anstand“ und „Würde“ hat Seehofer in letzter Zeit häufig gesprochen. Die Partei, respektive Söder, hat ihn schon fast gewalttätig aus dem Amt des Ministerpräsidenten geboxt. Beim Parteivorsitz ist es nun ähnlich. Nach aktuellem Stand sollen auf einem Parteitag im Januar oder Februar kommenden Jahres der Vorsitzende und das gesamte Präsidium neu gewählt werden. Damit würde Seehofer die Blöße erspart bleiben, dass ausschließlich er ersetzt wird.

Dabei war der Mann aus Ingolstadt über Jahrzehnte hinweg ein sehr großes Kaliber in der Politik. Aufgewachsen in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen, zog er mit 31 Jahren in den Bundestag ein. Als Sozialpolitiker arbeitete er sich hoch, galt als linker CSU-ler, als „Herz-Jesu-Sozialist“. 2004 stellte er sich gegen die damals von der CDU favorisierte „Kopfpauschale“ für die Finanzierung des Gesundheitssystems – das Konzept hatte vorgesehen, dass jeder Beschäftigte einen gleich hohen Beitrag für die Krankenkassen zahlen sollte. Seehofer unterlag und trat als Vize-Vorsitzender der CDU/CSU­Fraktion zurück. Die Kopfpauschale setzte sich nie durch.

Nach Bayern zog es ihn 2008, als er nach der CSU-Niederlage von Erwin Huber das Amt des Parteichefs übernahm und als Ministerpräsident auf Günther Beckstein folgte. Heute weist Seehofer immer wieder darauf hin, der letzte Politiker zu sein, der eine absolute Mehrheit erzielte – bei der Landtagswahl 2013.

Wird Seehofer endgültig zur tragischen Figur?

Über den seit dem Herbst 2015 von ihm und der CSU ebenso unerbittlich wie aggressiv geführten Feldzug gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik ist genug berichtet worden. Nach der verlorenen Landtagswahl am 14. Oktober dieses Jahres jedoch entschied sich die Partei, fast wie von unsichtbaren Kräften geeint, dem Vorsitzenden die Gesamt­schuld aufzuladen.

Horst Seehofer konterte, er sei kein „Watschnbaum“. Markus Söder indes schaffte es, indem er fleißig die Verantwortung auf Seehofer und „Berlin“ ablud, die Partei hinter sich zu bringen. Es wurde schon als mehr oder minder große Leistung verkauft, dass der Franke trotz widrigster Umstände „nur“ einen Verlust von 10,5 Prozent eingefahren hatte. Ungelöst bleibt aber die Frage, ob und wie lange sich Seehofer im Amt des Innenministers in Berlin halten kann. Und darin womöglich endgültig zur tragischen Figur wird.

Söder ist wohl einziger Kandidat

Markus Söder gilt nun als neuer Favorit und wohl auch einziger Kandidat für den CSU-Vorsitz. Er wäre dann endgültig die unangefochtene Nummer eins. Das neue Kabinett hat er schon massiv auf sich zugeschnitten. So hat er die bisherigen Minister Marcel Huber (Umwelt) und Winfried Bausback Huber (Justiz) hinausbefördert, obwohl deren Qualifikation außer Frage stand. Doch es musste Platz geschaffen werden etwa für den Söder-Fan Josef Georg Eisenreich, der nun das Justizressort übernimmt.

Neue Digitalministerin wird die 33 Jahre alte Landtagsabgeordnete Judith Gerlach. Und auch der Schwabe Hans Reichhart erhält einen Posten am Kabinettstisch, und zwar als Bau- und Verkehrsminister. Lange schon hat Reichhart, der der Jungen Union vorsteht, Markus Söder unterstützt.

