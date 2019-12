In Deutschland soll von März 2020 an für Kinder und Personal in Kitas, Schulen, Horts sowie für Mitarbeiter in Arztpraxen und Kliniken eine Impfpflicht gegen Masern gelten. Das hat der Bundestag beschlossen, der Bundesrat dürfte dem zustimmen. Wer sich nicht daran hält, soll bis zu 2500 Euro St...