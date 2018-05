Leitartikel David Nau zum Start der Redaktionsserie „Heim-Herz“ Heimat ist kein Ort

Ulm / David Nau

Die Heimat ist wieder in aller Munde. In unserem Alltag ist es schwer, dem Wort zu entkommen. Es hilft Supermärkten dabei, regionale Produkte zu verkaufen. Es lockt regelmäßig als Schlagersendung Millionen Deutsche vor den Fernseher. Es treibt die Auflage von Hochglanz-Magazinen mit Garten- und Einrichtungstipps in die Höhe. Auch im politischen Diskurs ist der Begriff wieder da: Die AfD plakatierte etwa im Bundestagswahlkampf mit markigen Sprüchen wie „Heimat statt Multikulti“. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums hat man den Begriff auch wiederentdeckt. „Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. Diese Heimat spaltet man nicht“, sagte Grünen-Chefin Katrin Göring-Eckardt auf einem Parteitag im Oktober.

Dass der Begriff gerade in Zeiten immer stärkerer Globalisierung und sich auflösender Grenzen eine Renaissance erlebt, ist verständlich. Je komplizierter die Welt wird, desto mehr ziehen sich die Menschen in ihre Lebenswirklichkeit zurück, sprechen über Themen, die für sie persönlich verständlich und erklärbar sind.

Allerdings taugt der Begriff, zumindest wie er aktuell verstanden wird, nicht als politische Kategorie. Denn Heimat ist nichts Objektives, Heimat ist für jeden Menschen eine subjektive Sache, ein persönliches Empfinden.

Für die Serie „Heim-Herz“ haben die Volontäre der Südwest Presse verschiedene Menschen gefragt, was sie unter Heimat verstehen. Eine Frau, die im Zirkus aufwuchs, sagte, dass Heimat für sie die Manege sei, dort wo sie mit ihrer Familie lebe und arbeite. In der Welt eines Co­mics fühlt sich dagegen eine sogenannte Cosplayerin beheimatet, die in ihrer Freizeit Figuren aus Computerspielen und Filmen nachspielt. Was bei diesen Begegnungen deutlich wurde, stellte Herbert Grönemeyer schon 1999 in seinem Lied „Heimat“ fest: „Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Gefühl.“

Ja, es gab auch Menschen, die als Heimat ein kleines Dorf auf der Schwäbischen Alb nannten. An diesem Ort fühlen sie sich aber nicht daheim, weil es jener Ort ist, sondern weil sie mit ihm Familie, Freunde oder Beziehungen verbinden. Heimat liegt immer ein Gefühl zu Grunde: Geborgenheit, Akzeptanz, Liebe.

Heimat kann sich also nur dann als politische Kategorie eignen, wenn sich die Verantwortlichen darauf fokussieren, den Begriff anders zu denken. Eine Politik, die die Heimat stärken soll, darf niemals darauf ausgerichtet sein, auszuschließen. Im Gegenteil muss Heimat immer als inklusives Projekt gedacht werden. Es muss darum gehen, dass Menschen sich akzeptiert fühlen, dass sie Geborgenheit erfahren, dass sie offen empfangen werden.

Wie das geht, konnte man vor einer Woche dort beobachten, wo man es nicht vermutet hätte. Eine der konservativsten Institutionen der Welt, die britische Königsfamilie, nahm eine dunkelhäutige, amerikanische und geschiedene Frau mit offenen Armen auf. Und die ganze Nation jubelte.

leitartikel@swp.de