Altersarmut Heil eckt mit Plan für Grundrente an

Heil eckt mit Plan für Grundrente an

Berlin / Dieter Keller

Sehr viele Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, landen wegen ihrer niedrigen Löhne als Rentner in der Grundsicherung“, beklagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Das will er mit der Grundrente ändern: Wer mindestens 35 Jahre lang gearbeitet hat, aber nur wenig Rente bekommt, soll bis zu 447 Euro im Monat vom Staat dazu bekommen.

Die Grundrente solle drei bis vier Millionen Senioren erreichen, zu 75 Prozent Frauen, erläuterte Heil in der „Bild am Sonntag“. Er rechnet mit einem „mittleren einstelligen Milliardenbetrag“ als Kosten, die aus Steuermitteln finanziert werden sollen. Dafür ist allerdings in der mittelfristigen Planung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kein Geld vorgesehen.

Die Union lehnte das Konzept umgehend ab. Es entspreche nicht dem Koalitionsvertrag, bemängelte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß aus Emmendingen. „Wir verteilen Geld nicht mit der Gießkanne“, kommentierte er Heils Vorschlag, auf eine Prüfung der Bedürftigkeit zu verzichten. Zudem solle selbstgenutztes Wohneigentum besser geschützt werden. Dazu mache Heil gar keinen Vorschlag.

Widerspruch kam auch von den Arbeitgebern: Die Pläne seien „ein weiterer Beitrag, um die Gerechtigkeit und langfristige Finanzierbarkeit zu gefährden“, sagte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter.

Der FDP-Sozialpolitiker Pascal Kober aus Reutlingen bezeichnete die Pläne als „zutiefst leistungsfeindlich und ungerecht“. Sinnvoller sei es, eigenes Einkommen im Alter nicht vollständig auf die Grundsicherung anzurechnen.

Heil habe „ziemlich viel von uns abgekupfert“, verwies der Rentenexperte der Grünen, Markus Kurth, auf das Konzept seiner Partei für eine „Garantierente“. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings hat er Zweifel, dass das Konzept auch für die heutigen Rentner zu finanzieren ist. Der DGB begrüßte Heils Pläne.