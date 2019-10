Die Frage, wie lange Bäcker sonntags Brötchen verkaufen dürfen, beschäftigt am Donnerstag (9 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Die Wettbewerbszentrale hat einen Backwaren-Hersteller mit Filialen in München verklagt. In Bayern dürfen Bäckereien an Sonntagen drei Stunden öffnen. Bei der Kette konnte man aber vor- und nachmittags Brote und Brötchen bekommen.

Trotzdem haben die Münchner Gerichte die Klage abgewiesen. Denn in den Filialen stehen Tische und Stühle. Sie seien deshalb als Gaststätte zu sehen - und dort dürfen „zubereitete Speisen“ auch zu anderen Zeiten verkauft werden. Ein unbelegtes Brötchen sei eine „zubereitete Speise“. Die Wettbewerbszentrale will das in Karlsruhe grundsätzlich klären lassen. Die Richter können ihr Urteil gleich am Verhandlungstag oder erst später verkünden.