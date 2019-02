Soziales Grundrente scheitert auch an Finanzierbarkeit

Grundrente scheitert auch an Finanzierbarkeit

Berlin / Dieter Keller

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält zwar die Pläne seines Arbeits-Kollegen Hubertus Heil (SPD) für eine Grundrente für „gut und richtig“. Der stellvertetende SPD-Vorsitzende hat ihm aber bisher keinerlei Finanzierungszusagen gemacht. Auch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt es keine Absprachen. Heil will kleine Renten nach 35 Beitragsjahren erheblich aufstocken. Er schätzt die jährlichen Kosten auf etwa fünf Milliarden Euro, die aus Steuermitteln bezahlt werden sollen.

Heil hat sich für die Bekanntgabe seines Konzepts am Wochenende einen denkbar schlechten Zeitpunkt ausgesucht: Gestern wurde bekannt, dass im Bundeshaushalt bis 2025 ein Loch von fast 25 Milliarden Euro klafft, weil die Konjunktur und damit die Steuereinnahmen nicht mehr so gut laufen. Dabei hatte Scholz bisher für dieses Prestigeprojekt der SPD kein Geld eingeplant, und das dürfte sich so schnell auch nicht ändern.

Zudem kommt Gegenwind aus dem Kanzleramt. Zwar sei man sich in den Koalitionsparteien einig, dass die Lebensleistung besser honoriert werden solle, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Marina Fietz. Sie erinnerte aber daran, dass es nach dem Koalitionsvertrag die Grundrente nur nach einer Bedürfnisprüfung geben soll.

Bedürftigkeit als Knackpunkt

Genau auf die will Heil jetzt aber ausdrücklich verzichten. Es gehe „nicht um Almosen, sondern um Lebensleistung, die wir anerkennen“. Es wäre respektlos, die Menschen zu zwingen, ihre Vermögensverhältnisse offenzulegen. Damit würde es keine Rolle spielen, wie gut gestellt der Ehepartner ist. Die Rentenversicherung soll nach Heils Plan automatisch auf bis zu knapp 900 Euro im Monat aufstocken, wenn während des Arbeitslebens mindestens 35 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt, Kinder betreut oder Angehörige gepflegt wurden. Davon sollen nach seinen Vorstellungen drei bis vier Millionen Senioren profitieren – nicht nur neue Rentner, sondern auch solche, die bereits Rente beziehen.

Nicht nur aus der SPD, sondern auch von Sozialverbänden erhielt Heil viel Beifall. „Das ist SPD pur“, verteidigte die Parteivize Malu Dreyer das Konzept. Dagegen ist sich die Union nicht ganz einig. Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels, Karl-Josef, Laumann, sprach von einer „vernünftigen Diskussionsgrundlage“. Problematisch sei, dass Heil keine Bedürftigkeitsprüfung wolle. Nach Ansicht des CDU-Sozialexperten Peter Weiß soll die Grundrente aus Rentenbeiträgen finanziert werden. Das lehnte die Rentenversicherung ausdrücklich ab.

Den Sozialpolitikern droht noch mehr Unheil: Neue Projekte können nur in Angriff genommen werden, wenn an anderer Stelle gespart wird, lautet die Ansage aus dem Finanzministerium. Zudem gibt es kein zusätzliches Geld für Tariferhöhungen.