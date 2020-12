Andreas Schwarz steht auf einer Lichtung der Ziegelhütte am Randecker Maar bei Ochsenwang, Kreis Esslingen. Der Blick schweift über die in diesen Tagen karge Alb und bleibt für einen Moment an den Kaiserbergen hängen. Dann zeigt der 41-Jährige linker Hand auf den „Mörikefelsen“, der dem be...