Die grün-schwarze Koalition setzt auf eine stärkere Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der Industrie.

Am Dienstag werden Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) und Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) eine Strategie für den Bereich der sogenannten Bioökonomie vorstellen. Das Land will nach Informationen von „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ 50 Millionen Euro in den Jahren 2020 bis 2024 in den Bereich stecken.

Bei der Bioökonomie geht es etwa um Verfahren, bei denen Produkte wie Textilien und Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe wie Pflanzen und Mikroorganismen hergestellt werden. Damit soll der Wandel weg von einer erdölbasierten Wirtschaft gelingen. Nach Angaben des Umweltministeriums geht es um Ressourcenrückgewinnung mit Hilfe biologischer Verfahren.

Das könnte dich auch interessieren:

Familiendrama in Tiefenbronn Vater gesteht: Ehefrau und kleinen Sohn erstochen Mehr als eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres achtjährigen Sohnes in Tiefenbronn (Enzkreis) hat der Familienvater die Tat gestanden.