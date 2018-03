Digitalisierung GroKo will digitale Behördengänge ermöglichen

GroKo will digitale Behördengänge ermöglichen

Berlin / Igor Steinle, Pia Reiser

Während die Deutschen mit Banken und Versicherungen bequem auf Online-Portalen kommunizieren, befinden sich die Behörden noch in einem anderen Zeitalter. Das soll sich jetzt ändern: Die Große Koalition hat eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung angekündigt.

Wer behauptet, es gebe keine Zeitmaschinen, hat noch nie eine deutsche Amtsstube betreten. Während man mit Banken, Versicherungen oder Telekomanbietern bequem vom Sofa aus per Mausklick, Chat oder Videotelefonie kommunizieren kann, regieren beim Staat auch 2018 Präsenzpflicht und Papierzwang das Geschehen. Elterngeld-Anträge gefährden mit bis zu 17 Anhängen und 60 Seiten tropische Regenwälder, auf Termine in überlasteten Rathäusern deutscher Großstädte wartet man wochenlang.

Der große Vorteil der dafür Verantwortlichen ist, dass die meisten Menschen sich nicht vorstellen können, dass es auch anders geht. Tut es aber. In Österreich etwa werden Kinder direkt nach der Geburt automatisch bei der Sozialversicherung und am Wohnsitz gemeldet, ohne dass ein Amtsbesuch nötig wäre. Kindergeld wird antragslos und automatisch ausgezahlt. Im Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft der EU-Kommission (DESI) sucht man Deutschland denn auch ziemlich lange. Während Österreich auf Rang fünf liegt, nach Estland und den Skandinaviern, findet man die Bundesrepublik erst auf Platz 21. Auf gleicher Höhe mit Bulgarien und Rumänien.

Diese Rückständigkeit könnte zu einem veritablen Standortnachteil für die Wirtschaft werden: „Wenn die öffentliche Seite sich nicht anpasst, wird es für Unternehmen grotesk“, prophezeit Johannes Ludewig, Chef des Normenkontrollrats, einem Kontrollgremium für Bürokratieabbau. Langwierige Bearbeitungszeiten und umständliche Papieranträge würden die Wirtschaft ausbremsen.

Das hat man mittlerweile auch in der Bundesregierung erkannt. Mit modernen Datenbanken und einem Online-Bürgerkonto will die Große Koalition Deutschland zur fortschrittlichsten E-Government-Nation Europas machen. Die Einsparmöglichkeiten wären enorm: Sechs Milliarden Euro könnte der Staat, eine Milliarde die Unternehmen und 84 Millionen Stunden Zeit die Deutschen jährlich gewinnen, hat das Beratungsunternehmen McKinsey errechnet.

Schon Ende der vergangenen Legislatur hat sich die Große Koalition deswegen per Gesetz verpflichtet, ab spätestens 2023 alle Verwaltungsleistungen auch im Internet zu ermöglichen. Gerade für Berufstätige, deren Arbeitszeiten meist identisch mit denen der Ämter, wäre dies ein enormer Gewinn. Ein Online-Bürgerkonto soll deswegen geschaffen werden, in dem die insgesamt 500 Verwaltungs-Dienstleistungen von Bund, Ländern und Kommunen angeboten werden. Den Personal- oder Parkausweis kann man dann auch im Schlafanzug beantragen. 500 Euro wurden dafür im Koalitionsvertrag veranschlagt.

Mit Geld allein lässt sich die Verwaltung allerdings nicht modernisieren – den größten Aufwand bereiten die Daten der Bürger. Denn dass die Österreicher automatisch Kindergeld erhalten, liegt daran, dass alle Daten hinter ihrem Bürgerkonto digitalisiert sind. Ein Konto ist lediglich eine Benutzeroberfläche, auf der immer noch Dokumente und Urkunden aus Papier umständlich hochgeladen werden müssen. Das allein zu ermöglichen wäre zwar schon ein „riesiger Schritt“, sagt McKinsey-Experte Sebastian Stern. Die große Herausforderung, vor der die Behörden deswegen stehen, ist die Informationen hinter der Oberfläche in Bund, Ländern und Kommunen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Denn die Daten der Deutschen werden in über 200 Datenbänken wie Fahrzeug-, Melde- oder Ausländerregistern in unterschiedlichen Formaten gespeichert – oft noch auf Papier. Die Mammutaufgabe lautet deswegen: „Wie lassen sich Datenbänke der öffentlichen Hand verbinden, ohne dass eine riesige Datenkrake entsteht?“, erklärt Stern.

Aber ist eine Datenkrake bei einem solchen Projekt nicht unvermeidlich? Mario Wiedemann, der sich dem Thema für die Bertelsmann-Stiftung widmet, glaubt das nicht: „Ein Zugriff der Behörden auf die Daten ist daran gebunden, dass der Bürger einen Antrag stellt.“ Die Daten nämlich werden nicht zentral gespeichert, sondern verbleiben auf den Servern der jeweiligen Behörde. Laut Koalitionsvertrag sollen Bürger zudem jederzeit einsehen können, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat. „Das schafft mehr Transparenz, als wir heute haben“, so Wiedemann. „Heute habe ich überhaupt keine Ahnung, wer Zugriff auf meine Daten hatte.“