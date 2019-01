Kommentar Martin Hofmann zu Stickoxid-Grenzwerten Grenzwerte für Luftschadstoffe:

Ulm / Martin Hofmann

Natürlich haben die 114 Lungenfachärzte Recht. Niemand fällt beim Einatmen von Stickstoffdioxid und Feinstäuben tot um. Es gibt keinen direkten Konnex zwischen Ursache und Wirkung, keinen Stickoxid-Husten, kein Feinstaubkarzinom. Dass aber Luftschadstoffe, über lange Zeit eingeatmet, nicht nur der Lunge zusetzen, belegen sehr viele Studien.

Genau darauf beruhen Grenzwerte. Basis sind epidemiologische Studien. Man untersucht viele tausend Menschen, die stark belastet sind, mit Tausenden, die bessere Luft atmen, schließt Raucher oder Vorerkrankte aus. Treten in einer Gruppe deutlich mehr Lungenkrankheiten auf, spricht sehr viel dafür, dass die Schadstoffe dafür eine wesentliche Rolle spielen.

Wer – wie die EU – vorbeugenden Gesundheitsschutz betreiben will, entwickelt daraus einen Grenzwert. Es geht um die Belastung im Jahresmittel, nicht um Luft am Gasherd, über der Wachskerze, beim Schweißen. Da liegen Grenzwerte höher, weil klar ist, dass niemand diese Luft 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr inhaliert.

Deshalb sind die Grenzwerte kein Willkürakt verrückter Ärzte, kein Polit-Schocker grüner Ökodiktatoren. Mit ihnen wird ein anerkanntes Problem für die Gesundheit vorbeugend bekämpft. Alle EU-Staaten haben sie beschlossen, auch die autofreundliche CDU-Regierung unter Angela Merkel. Damit sie erreicht werden, erließen diese Politiker zudem Grenzwerte für Abgase. Weil Autokonzerne und Behörden die Vorgaben ignorierten und dies nicht reparieren wollen, ist die Luft in einigen Städten zu schlecht. Um zu begreifen, dass schadstoffarme Luft gesünder ist als abgasreiche, muss man kein Facharzt sein.