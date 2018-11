Europa Gräßle: Es gibt Versuche, die EU zu zerstören

Ulm / Elisabeth Zoll

Unterwegs für Europa. Die Heidenheimerin Inge Gräßle will Anti-Europäern nicht das Feld überlassen. Für Deutschland hänge viel von der Wahl zum EU-Parlament ab, sagt die Chefin der EU-Haushaltskommission bei einem Redaktionsbesuch in Ulm.

Die bevorstehende Wahl zum Europaparlament wird zur Schicksalswahl erklärt. Warum?

Inge Gräßle: Europa braucht Unterstützung. Doch Bürger nutzen die Wahl zum EU-Parlament oft zum Protest gegen ihre nationale Regierung. Das schwächt die politische Mitte. Im Ergebnis werden Extremisten gestärkt und kleine Parteien. Das EU-Parlament mit seinen 751 Sitzen hat heute Abgeordnete aus 214 Parteien. Diese Zersplitterung ist ein riesiges Problem für die Stabilität Europas und den Zusammenhalt.

Steve Bannon, rechter US-Stratege, will die Wahl zur Anti-EU-Wahl machen. Dafür schmiedet er Bündnisse. Wie groß ist die Gefahr von rechts?

Sehr groß. Bannon versucht von Italien und Belgien aus, die EU zu zerstören. Da zieht er mit US-Präsident Trump an einem Strang. Das ist Teil eines Wirtschaftskrieges. Die USA können dann wieder groß sein, wenn es Europa nicht mehr gibt und jedes Land einzeln mit den USA verhandeln muss. Das ist das Ziel. Das dürfen wir nicht zulassen.

Was würde passieren, wenn die EU-Gegner nach der Wahl zur stärksten oder zweitstärksten Fraktion im EU-Parlament würden?

Das wäre fatal, aber damit rechne ich nicht. Doch die Europa-Gegner könnten in einer Position sein, in der es bei der Mehrheitsfindung auf sie ankommt. Wir sehen jetzt schon, dass der Zusammenschluss der anti-europäischen, nationalistischen Parteien in einer Fraktion zu nichts führt. Die haben keine gemeinsame Linie, arbeiten auch nicht mit. Sie nehmen die Gelder, die ihnen zustehen, und nutzen sie für ihre nationalen Wahlkämpfe.

Im Moment bestimmt der Brexit die Schlagzeilen. Wird die EU zu einem Abwicklungs- und Abbruchprojekt?

Im Gegenteil, der Brexit führt zu mehr Zusammenhalt, eben weil das Auseinanderbrechen möglich erscheint. In Deutschland steht viel auf dem Spiel. Aber die Menschen wissen auch, was sie an der EU haben – etwa den Zugang zum Binnenmarkt und zu Märkten in Drittstaaten. Die EU hat 750 internationale Abkommen geschlossen: diese reichen vom Recht auf Einblick in Straftäterdatenbanken bis zu Freihandelsabkommen. Die EU ist eine große Serviceeinrichtung. Von ihr hängt bei uns jeder dritte Arbeitsplatz ab.

Sie bestreiten jetzt den vierten EU-Wahlkampf. Hat sich die Stimmung in der Bevölkerung verändert?

Zur Skepsis, die wir seit der EU-Erweiterung 2004 spüren, kommt jetzt Angst hinzu. Der Bre­xit hat allen gezeigt, dass die EU kaputt gehen kann. Das hat die lange gepflegte Selbstverständlichkeit angegriffen. Wir müssen den Menschen vermitteln: Wählt so, dass sich dieses Europa weiterentwickeln kann und darf. Ein Rückbau wäre gegen deutsche Interessen.

Italien sucht im Verschuldungsstreit offen den Konflikt mit der EU. Was sagen Sie als Finanzexpertin dazu?

Zahlen kann man nicht anschnauzen. So ein Spruch von Otto von Bismarck. Das gilt auch für Italien. Das Land hat die höchste Staatsverschuldung nach Griechenland in der Eurozone. Die Regierung ist wiederholten Aufforderungen, diese zu senken, nicht nachgekommen. Doch unter den EU-Staaten besteht Einigkeit, dass alle die Regeln einhalten müssen. Die italienische Regierung muss doch für Vertrauen und Verlässlichkeit sorgen. Sonst bauen die Finanzmärkte Druck auf. Italienische Unternehmer müssen schon jetzt deutlich mehr für Kredite bezahlen als deutsche. Das lähmt Investitionen und erhöht die Arbeitslosigkeit. Wir registrieren auch, dass italienische Unternehmen Geld aus ihrem Land abziehen und zum Beispiel in Deutschland investieren. Das wird die Regierung in Rom nicht unbeeindruckt lassen – es sei denn, die Bevölkerung ist ihr egal.

Wir haben Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn. Kann die EU ihre eigenen Werte überhaupt verteidigen?

Wir haben sicher zu wenige Instrumente, um Verstöße gegen die gemeinsamen Werte und das europäische Recht zu ahnden. Da müssen wir nachbessern. Doch das geht nur mit Vertragsveränderungen, für die Einstimmigkeit gilt. Das ist schwierig. Wir versuchen, auch andere Instrumente zu entwickeln, zum Beispiel Finanzkürzungen. Sie werden mit dem neuen Finanzrahmen 2021 bis 2027 kommen. Wer nicht solidarisch ist mit der EU, soll nicht erwarten können, dass die EU solidarisch ist mit ihm. Geld zu kürzen ist eine Sprache, die jeder versteht – ohne Dolmetscher. Was die Rechtsstaatlichkeit betrifft, bleibt die EU unabhängig davon ein ganz wichtiger Player. In Polen oder Ungarn kämpfen viele Bürger gegen Angriffe der Politik auf Justiz oder Pressefreiheit. Diese brauchen die Stimme und Unterstützung der EU, um überhaupt noch gehört zu werden.

Als EU-Finanzexpertin haben Sie einen guten Ruf – und doch rangieren Sie auf der CDU-Wahlliste für die Europawahl nur auf dem unsicheren Platz 5 – hinter vier Männern. Wie lange braucht die Union noch, bis sie Frauen adäquat berücksichtigt?

Diese Frage habe ich auch an den Landesparteichef. Daran hängt auch Glaubwürdigkeit der Union. Ich kann allen in der Landespartei nur raten, eine Lösung zu erarbeiten. Außer Versprechen sehe ich bisher gar nichts.