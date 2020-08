Der umstrittene Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt wird an diesem Donnerstag Thema im Landtag. Ein Beamter hatte bei der Festnahme eines 15-Jährigen diesen mit seinem Bein am Boden fixiert. Im Netz verbreitete Videoaufnahmen weckten Erinnerungen an den Tod des US-Amerikaners George Floyd. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wird dem Innenausschuss des Parlaments zum Stand der Ermittlungen berichten.

Der Anwalt des Polizisten hatte die Maßnahme als vorbildlich verteidigt: „Der Einsatz ist genauso abgelaufen, wie man das trainiert“, hatte er gesagt. Der Beamte habe den aggressiven Jugendlichen mit dem Schienbein am Kopf auf den Boden gedrückt und nicht auf den Hals. Gegen den Polizeibeamten wird wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Gegen den 15-Jährigen laufen Ermittlungen wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen die Staatsgewalt.