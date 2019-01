Gesundheit Gesundheitsminister Spahn geht auf Ärzte zu

Berlin / Hajo Zenker

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich mit seinem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) bei den Ärzten viel Kritik eingehandelt. Vor allem wegen der Anhebung der wöchentlichen Sprechstundenzeit um fünf auf 25 Stunden. Am Freitag stellte er sich in einer Diskussionsveranstaltung den Fragen vieler Mediziner.

Zum Auftakt hatte Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der Vertretung aller Praxisärzte in Deutschland, seine Kollegen im prall gefüllten Saal gemahnt, „im Ton sachlich“ zu bleiben. Und tatsächlich ließ sich die Dialogveranstaltung zum TSVG ruhig an. Norbert Metke, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg, bescheinigte Spahn sogar, seit Jahrzehnten der erste Politiker zu sein, der Mehrleistung von Ärzten zusätzlich vergüten lassen wolle. Allerdings kritisierte er auch die im Gesetz vorgesehene Verpflichtung, fünf offene Sprechstunden, also Praxiszeiten ohne vorherige Terminvergabe, einzuführen.

Der Minister verwies darauf, dass eine Gesellschaft, die ein teures Medizinstudium bezahle, schon fragen dürfe, wo Bedarf für einen Arzt ist. Das führe zu Regulierung. Im Übrigen sei er immer zu konstruktiven Gesprächen bereit. So habe man etwa bereits die Hausärzte aus der Verpflichtung zu offenen Sprechstunden wieder herausgenommen.

Offen für Änderungen

Generell werde man angesichts der Debatten noch Änderungen am TSVG vornehmen – dafür gebe es jetzt vier Wochen mehr Zeit. Das Gesetz soll erst am 1. Mai in Kraft treten. Die Terminservicestellen und die Terminvermittlung durch Hausärzte etwa werde man sich noch einmal anschauen.

Selbst als Frank Dastych, Vorstand der KV Hessen, anhand eines Rechenbeispiels behauptete, die angeblichen Mehreinnahmen durch offene Sprechstunden seien „eine Mogelpackung“, weil letztlich kaum etwas davon tatsächlich ankomme, blieb der Minister recht gelassen, und meinte nur: „Schicken Sie mir ihre Berechnung, wir schauen sie uns an“. Als aber beim seit Wochen heftig kritisierten Thema Verlängerung der Pflicht-Sprechstundenzeit auf 25 Stunden Begriffe wie „Normerhöhung“ fielen und mehrere Ärzte heftiger im Ton vortrugen, wurde Spahn lauter.

Er könne nicht verstehen, wie bei einem Thema, bei dem ihm jeder Arzt versichere, weit mehr als 25 Stunden zu arbeiten, „so extrem emotionalisiert wird – wo sich für die meisten Ärzte doch faktisch nichts ändert. Ist das am Ende klug?“. Bei den 25 Stunden werde es bleiben. Das stehe so im Koalitionsvertrag und werde durchgesetzt.

Alles in allem aber zeigte sich KBV-Chef Gassen letztlich zufrieden: Einige Änderungen seien in Sicht, man verstehe einander zunehmend besser.