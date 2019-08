Gesunde Lebensmittel sind eine wichtige Grundlage für ein gesundes Leben. Doch woher weiß man, was gesund ist? Eine Nährwert-Ampel hilft dabei. Auf einen Blick erkennen, wie gesund ein Lebensmittel ist – das wünscht sich eine deutliche Mehrheit von Deutschlands Verbrauchern. Laut einer Forsa-Umfrage, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde, bevorzugen 69 Prozent der Befragten deshalb die in den Ampelfarben gestaltete Nährwert-Kennz...