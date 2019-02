Germania Germania bleibt am Boden

© Foto: 05.02.2019, Sachsen, Dresden: Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Germania steht auf dem Rollfeld am Dresdner Flughafen. Die Berliner Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz beantragt und ihren Flugbetrieb eingestellt. Die Flieger bleiben ab sofort am Boden - auch in Dresden. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Berlin / Von André Bochow

Beim Wort „Passagierhinweis“ zucken Reisende ohnehin zusammen. Die folgende Mitteilung dürfte aber für Betroffene ein Schock gewesen sein. „Die Flüge der Germania sind eingestellt. Bitte wendet Euch an die Airline für weitere Informationen.“ So teilte es der Airport Service der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) in den sozialen Medien mit. Von der Airline dürfte es wenig Tröstliches geben. Nach langem und vergeblichem Bemühen, das Unternehmen auf eine neue Finanzbasis zu stellen, hat Germania Insolvenz angemeldet. Nach mehr als 30 Jahren ist Schluss. Der Flug ST3711 von Fuerteventura nach Nürnberg war der letzte.

Der Insolvenzantrag wurde beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingereicht. Und zwar für die Germania-Fluggesellschaft, die Germania Technik Brandenburg und für die Germania-Flugdienste. Mehr als 1100 Mitarbeiter sind betroffen – davon 500 in Berlin und Brandenburg. Der Betrieb der Schweizer Germania und der Bulgarian Eagle wird fortgeführt. Karsten Balke, Chef der insolventen Fluggesellschaft bedauert vor allem das Los des Personals. Und: „Fluggäste, die ihren Germania-Flug nun nicht wie geplant antreten können, bitte ich um Entschuldigung.“

Die Mitarbeiter, denen ihr Gehalt im Januar nicht bezahlt wurde, haben nur Anspruch auf Insolvenzausfallgeld. Viel mehr Hilfe haben sie erst einmal nicht zu erwarten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verweist darauf, dass auch bei der Air-Berlin-Pleite der Staat nur eingegriffen habe, um Passagiere aus dem Ausland zurückzuholen. Bei Germania handele es sich um weitaus begrenztere Dimensionen. „Und viele Passagiere haben ohnehin die Chance, ihre Flugkosten erstattet zu bekommen“, sagt Altmaier. Ganz anders beurteilen dies Verbraucherschützer. Den Germania-Kunden drohe „immenser Schaden“, meint Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. „Trotz der Erfahrungen mit der Insolvenz von Air Berlin haben Bundesregierung und EU nichts unternommen. Das rächt sich nun.“ Immerhin bieten andere Fluggesellschaften Germania-Kunden verbilligte Tickets an.

Das Unternehmen gibt als Gründe für die finanzielle Schieflage vor allem „unvorhersehbare Ereignisse an wie massive Kerosinpreissteigerungen bei gleichzeitiger Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar, erhebliche Verzögerungen bei der Einflottung von Fluggerät sowie eine außergewöhnlich hohe Anzahl technischer Serviceleistungen“. Experten weisen auf hohe Erstattungskosten für Verspätungen und auf teure Leasingraten hin, die entstanden sind, weil es bei der Umstellung von Boeing auf Airbus-Maschinen (Einflottung) zu erheblichen Lieferengpässen gekommen sei.

Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle sieht, den „ruinösen Wettbewerb und den damit erzeugten Druck auf die Luftverkehrsbranche“ als Ursache dafür, dass ein weiteres deutsches Luftfahrtunternehmen pleite geht. Billige Tickets und der ständige Unterbietungswettbewerb gingen zudem zu Lasten der Beschäftigten. Es gebe bei Germania weder Tarifverträge noch Betriebsratsstrukturen.

Aber selbst die so gedrückten Kosten, sind oft noch zu hoch. Vor allem wenn unerwartet Preiserhöhungen das Gefüge verschieben. Im vergangenen Sommer sind innerhalb von fünf Wochen fünf weitere europäische Billig-Airlines Pleite gegangen. Darunter die deutsche Small Planet. Auch der Niedergang der ehemaligen Branchengrößen Air Berlin und der österreichischen NIKI spielen eine Rolle. Kleinere Gesellschaften versuchten die Lücken auszufüllen und übernahmen sich oft.

Während außerhalb der Branche die Subventionen für die Luftfahrt diskutiert werden (siehe Interview), stößt man sich innerhalb des Flugwesens an Vorgaben der EU. Vor allem die Entschädigungen für Verspätungen und Flugausfälle würden kleineren Gesellschaften schwer zu schaffen machen. Dabei könnten sie Engpässe bei der Flugsicherung gar nicht steuern. Außerdem müsste mitunter ein Vielfaches des gezahlten Flugpreises als Kompensation gezahlt werden. Letztlich aber, meint der Flugverkehr-Experte Heinrich Großbongardt, sei die Germania-Pleite nur „ein weiteres Indiz dafür, dass die Konsolidierung voranschreitet.“ In wenigen Jahren werde es in Europa Verhältnisse wie in den USA geben, „wo es nur noch wenige große Anbieter gibt.“ Größere Gesellschaften hätten letztlich Kostenvorteile und könnten auf Marktveränderungen besser reagieren. „Das Verschwinden kleiner Airlines wird weitergehen“, sagt Großbongardt. Den Markt in Deutschland hält er aber schon für bereinigt.

Dass das Ende von Germania direkt zu höheren Flugpreisen führt, glaubt der Experte nicht. „Dafür ist Germania viel zu klein“. Die Gesellschaft hat zuletzt mit 37 Flugzeugen im Jahr vier Millionen Passagiere zu 60 Zielen gebracht. Auch für Berlin und den noch zu eröffnenden BER bedeutet die aktuelle Pleite „gar nichts“. So sieht es jedenfalls Hannes Steffen Hönnemann von der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg. Zwar wollte Germania seinen Firmensitz an den BER verlegen, aber letztlich hatte die Gesellschaft in Berlin nur einen Marktanteil von zwei Prozent. Umgekehrt habe die verzögerte Eröffnung des neuen Großflughafens bei der Germania-Pleite keine Rolle gespielt. „Es gibt keine Airline, die in Berlin wegen der verschobenen Eröffnung nicht starten und landen konnte.“ Welche Folgen die Marktbereinigung haben könnte, sei schwer zu sagen. Die Insolvenz von Air Berlin habe gezeigt, dass „einer kurzzeitigen Lücke ein Überangebot“ gefolgt ist.