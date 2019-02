LEA Ellwangen Gemeinderat stimmt für LEA-Verlängerung bis 2022

Ellwangen / Nadine Vogt

Nach langwierigen Debatten hat der Ellwanger Gemeinderat mit großer Mehrheit für die Verlängerung der LEA bis 2022 gestimmt.

Mit 20 Stimmen dafür und 11 Stimmen dagegen hat der Ellwanger Gemeinderat am Donnerstagabend für eine Verlängerung der Landeserstaufnahmestelle um zwei weitere Jahre gestimmt. Ein Stadtrat hat sich enthalten. Überraschend war die Abwesenheit von Berthold Weiß, der Grünen-Stadtrat und zugleich Leiter der LEA ist. Drei weitere Stadträte - zwei von den Freien Bürgern und eine Grüne - fehlten außerdem.

"Dann ist der Beschluss jetzt mit großer Mehreit gefasst und die LEA darf weiterbetrieben werden bis 2022", sagt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, der ebenfalls für die LEA stimmte Er freue sich über den klaren Mehrheitsbeschluss.

Nicht mehr als 700 Menschen in der LEA

Der neue Vertrag ist bis 31. Dezember 2022 gültig und sieht vor, dass nicht mehr als 700 Menschen in der LEA unterkommen. Eine höhere Belegung ist nur in Absprache mit der Stadt Ellwangen möglich. In der 24.000-Einwohner-Stadt im Ostalbkreis enden mit dieser Abstimmung langwierige Diskussionen, die sich über Monate hinweg durch den politischen Diskurs und vor allem durchs Stadtleben zogen.

Am Ende war es eine taktische Entscheidung, die für das Lager von SPD und Grünen aufging. Bereits im Vorfeld hatten die beiden Fraktionen sich für eine Verlängerung ausgesprochen. Die Freien Bürger waren dagegen. Die CDU, größte Fraktion im Gremium, sollte das Zünglein an der Waage sein. Nachdem die Christdemokraten im Dezember eine Verschiebung der Entscheidung bewirkt hatten, gab es Nachverhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg.

Das Innenministerium kam der Stadt mit einer Verkürzung der verlängerten Laufzeit auf 2022 entgegen. Noch im Dezember sah der Vertragsentwurf eine Verlängerung bis 2024 vor. Das erschien einigen Kommunalpolitikern, aber auch einigen Ellwanger Bürgern zu lange.

Im Jahr 2015 waren zeitweise über 4000 Flüchtlinge auf dem ehemaligen Kasernengelände untergebracht.

