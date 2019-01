Leitartikel Kommt mit dem Brexit der Abschwung? Die Furcht ist unberechtigt

Berlin / Guido Bohsem

Der Brexit, die unberechenbare US-Handelspolitik und weniger Wachstum in China: Grund genug zum Schwarzsehen? Nein!

Am Dienstag ist mal wieder Gruseltag. Horrorshow, wie die Angelsachsen sagen würden. In London kommt mal wieder das Unterhaus zusammen, um über einen irgendwie gearteten Austritt Britanniens aus der Europäischen Union zu beraten. Ob dabei was rauskommt? Schwer zu sagen. Sicher ist jedenfalls, dass auch diese Sitzung wieder Schockwellen durch die Bundesrepublik aussenden wird.

Denn der Brexit ist ein extrem beliebtes Argument für Schwarzmaler, die den seit zehn Jahren anhaltenden Aufschwung in Deutschland zu Ende gehen sehen und das Bild einer Rezession an die Wand zeichnen.

Doch der Brexit allein macht es nicht. Auch US-Präsident Donald Trump und seine Handelskriege sind eine gute Grundlage für den grassierenden Konjunkturpessimismus. Und China! Die Wirtschaft in diesem asiatischen Riesenreich wächst nur noch mit 6,6 statt mit 6,8 Prozent wie im Vorjahr.

Der erwartete Abschwung ist mehr als fraglich

Weil demnächst EU-Notenbankchef Mario Draghi auch noch die Zinsen für den Euroraum anheben und somit das Geld teurer machen wird, vermuten die Propheten des Abschwungs, dass die deutsche Wirtschaft durch einen Entzug gehen muss, der im Vergleich dazu die Entwöhnung von Heroinsüchtigen harmlos erscheinen lässt.

Das ist alles richtig – und doch ist auch einiges falsch daran. Der vermutete Abschwung tritt nämlich nur dann ein, wenn es zu einem perfekten Sturm am Wirtschaftshorizont kommt, sich also jedes Krisenszenario in voller Härte bewahrheitet. Das ist mehr als fraglich. Ja, es kann zu der befürchteten Katastrophe nach einem harten EU-Austritt der Briten kommen. Wahrscheinlicher dürfte es aber sein, dass mit dem politischen Scheitern ein ungeahnter Verwaltungs-­Pragmatismus einsetzt, der die vermuteten Probleme mildert, wenn nicht viele davon löst.

Hiesige Volkswirtschaft steht auf soliden Füßen

Ähnlich sieht es auch bei den anderen Problemen aus. Ja, es kann sein, dass Trump völlig durchdreht. Doch bislang hat er im letzten Augenblick immer noch eingelenkt. Ja, möglich ist es, dass die EZB ihre Zinsen scharf und schnell anhebt. Doch auch das ist nicht besonders realistisch. Tatsache ist hingegen, dass die hiesige Volkswirtschaft auf sehr soliden Füßen steht. Sie brummt immer noch so sehr, dass ohne den massenhaften Zuzug aus dem europäischen Ausland definitiv zu wenige Arbeitskräfte da wären. Der hiesige Konsum ist eine echte Stütze. Auch die Auftragslage der Unternehmen gibt keinen Anlass zur Klage, obwohl sie schon mal besser war.

Die Konjunktur geht gerade durch eine Phase der Unsicherheit. Doch selbst wenn sie abschmieren sollte, das Land ist durch die Überschüsse in den öffentlichen Kassen so gut auf eine wirtschaftliche Schwächephase vorbereitet wie noch nie in den vergangenen 50 Jahren. Schon jetzt läuft eine staatliche Investitionswelle an, die noch weiter anschwellen wird, sogar Steuersenkungen in Milliardenhöhe könnte sich die Republik leisten, um die Wirtschaft weiter zu stützen. Für Verzweiflung besteht jedenfalls kein Anlass.

