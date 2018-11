Leitartikel Elisabeth Zoll zu 100 Jahre Frauenwahlrecht Frauen sind noch nicht am Ziel

Elisabeth Zoll

Der Durchbruch gelang vor 100 Jahren: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht (. . . ) für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“ Die Sätze waren Ausdruck einer unblutigen Revolution: Frauen bekamen das Wahlrecht zugesprochen.

Wie viele Mauern hatten couragierte Vorkämpferinnen in Sozialdemokratie und sozialen Verbänden dafür niedergerissen! Schutzwälle aus Vorurteilen („verminderte Intelligenz“) und geschlechtsbedingten Vorbehalten („natürliche Bestimmung der Frau“) hatten Männer aufgetürmt, um ihren Einfluss nicht zu verlieren. Die Werte der Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – vereinnahmten sie nur für sich. Auch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 1789, galt nur für die eine Hälfte der Menschheit.

Das wurde am 12. November 1918 anders. Frauen bekamen öffentlich Stimme. Gleichberechtigung war damit noch nicht festgeschrieben. Dazu mussten weitere drei Jahrzehnte und ein neuer, männlicher Hybris geschuldeter Krieg ins Land ziehen.

Es ist Zeit, die Vorkämpferinnen von damals zu würdigen. Sie legten eine wesentliche Grundlage für die Demokratie.

Doch geht es nicht um einen nos­talgischen Blick zurück. Der Kampf der Frauenrechtlerinnen enthält eine Mahnung für heute: Ohne Einsatz wird auch im Jahr 2018 aus Buchstaben von Gesetzen kein Leben. Noch immer werden Wälle gegen eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft hochgezogen: Vorurteile und Vorbehalte werden mit ach so unveränderbaren Strukturen und institutionellen Regeln aufgetürmt. Starre Arbeitszeitmodelle, fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die sich bis oft in die Nacht ziehenden Sitzungen und Nachbesprechungen in der Politik sind Beispiele dafür. Das bricht nur langsam auf. Hinzu kommt männliches Macht- und Geltungsgehabe.

Männer werden von ihren Spielregeln freiwillig nicht lassen. Im Gegenteil: Rückwärtsgewandte Geschlechterbilder haben mit den Rechtspopulisten wieder Konjunktur. In der Unübersichtlichkeit der Welt sehnt sich mancher Mann, vielleicht sogar auch manche Frau, nach der Klarheit alter Rollenmuster. Abwertungen von Frauen gehen damit einher. In sozialen Netzwerken, aber auch offen werden überwunden geglaubte Herabsetzungen wegen des Geschlechts ungeniert formuliert. Es braucht mehr als Kampagnen wie #metoo um dagegen vorzugehen – so wichtig dieser öffentliche Aufschrei auch ist.

„Heute ist Männern klar, dass sie Platz machen müssen, wenn Frauen gleiche Chancen und Positionen in Politik und Wirtschaft erhalten sollen,“ sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Das mache die Umsetzung schwieriger. Doch das darf sie nicht aufhalten. Frauen können Politik verändern. Das zeigten gerade die Midterm-Wahlen in den USA. Mit dem aktiven und passiven Wahlrecht haben sie die Instrumente dafür. Frauen müssen sie aber auch nutzen.

