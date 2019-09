Umfragewerte von mehr als 20 Prozent, dazu die Erfolge bei den jüngsten Landtagswahlen – nichts schien die gute Stimmung bei den Grünen zuletzt trüben zu können. Doch jetzt das: Nachdem Ex-Parteichef Cem Özdemir bekanntgegeben hat, dass er mit seiner Ko-Kandidatin Kirsten Kappert-Gonther die derzeitige Fraktionsführung aus dem Amt drängen will, hat das Bild vom grünen Idyll gewaltige Risse bekommen. Kalte Machtfragen beschäftigen seit Tagen Partei und Fraktion: Können sich Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter bei der heutigen Neuwahl der Fraktionsführung im Amt halten? Oder kippt die Mehrheit in Richtung der Herausforderer?

Die Stimmung sei „unberechenbar“, heißt es aus der Bundestagsfraktion. Was einen Erfolg des Mitte-Manns Özdemir und der Frau vom linken Parteiflügel in den Bereich des Möglichen rückt: Viele Abgeordnete sind unzufrieden mit der Rolle, die ihre Fraktion derzeit spielt.

Verschwunden hinter den Stars

Man habe sich von den beiden Grünen-Stars an der Parteispitze, Annalena Baerbock und Robert Habeck, allzu sehr an den Rand drängen lassen, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Mit dem glänzenden Rhetoriker Özdemir, so das Kalkül, würde die Fraktion wieder vernehmbarer. Das Problem dabei: Partei und Fraktion wären sich nicht mehr, wie bisher, in fast allem einig, sondern es würde wieder stärker um den richtigen grünen Weg gerungen.

Özdemir hat die gut zwei Wochen, die seit der Bekanntgabe seiner Bewerbung verstrichen sind, genutzt, um in Interviews ordentlich Druck auf die Amtsinhaber zu machen. Die Fraktion müsse wieder „die Meinungsführerschaft im Bundestag übernehmen“, mahnte er. Außerdem vermisse er grüne Vorschläge, „wie sich die ökologische Transformation unserer Volkswirtschaft machen lässt, wenn die Staatseinnahmen nicht mehr so sprudeln“.

Auf dem falschen Fuß erwischt

Die Kritisierten wirkten, als seien sie auf dem falschen Fuß erwischt worden. Göring-Eckardt versprach zwar den Abgeordneten: „Wir wollen euch den Rücken stärken“, und Hofreiter beschwor das „gemeinsame Team“. „Ich war überrascht“, gab Göring-Eckardt zu. Von der Parteispitze erhielt das Duo keine öffentliche Unterstützung. Parteichefin Baerbock betonte nur, es sei normal, dass es im Rennen um Spitzenposten eine Auswahl gebe.

Der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter ist davon überzeugt, dass die Grünen von einem Fraktionschef Özdemir erheblich profitieren könnten. „Er ist wirtschaftlich kompetent und außenpolitisch firm“, sagt der Professor aus Passau dieser Zeitung. Darüber hinaus sei es Özdemirs besondere Begabung, grüne Positionen so zu vertreten, dass „sie nicht gleich konservative Abwehrhaltungen hervorrufen“. Insofern sei ein Fraktionschef Özdemir auch ein geeigneter Wegbereiter für eine mögliche schwarz-grüne Koalition im Bund.

Vermehrte Reibungen zu erwarten

Allerdings sagt auch Oberreuter, dass es bei den Grünen wohl wieder vermehrt zu Reibungen kommen würde, wenn sich die Fraktionsführung vernehmbarer zu Wort melde. „Özdemir und seine Partnerin würden in der Öffentlichkeit sicher mehr eigene Akzente setzen als die derzeitige Fraktionsführung“, betont der Politikwissenschaftler. „Das ist natürlich konfliktträchtig.“

Theoretisch ist es sogar möglich, dass sich heute mit Göring-Eckardt und Özdemir gleich zwei Realos durchsetzen. Die Parteilinke wäre dann weder in der Führung der Bundespartei noch in der Fraktionsspitze vertreten. Oberreuter sagt, er hielte das nicht für ein Unglück. „Das grüne Kernmilieu, das ökologische Ziele um jeden Preis durchsetzen will, wäre dann zwar vor den Kopf gestoßen. Aber in der Außenwirkung würden die Grünen vielleicht sogar noch attraktiver.“