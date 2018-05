Diskussion FDP: Ausschuss soll Asyl-Skandal aufklären

Berlin / André Bochow

Muss im Fall des Bremer Asyl-Skandals ein Untersuchungsausschuss ran oder genügt der Innenausschuss? Die Parteien streiten.

Innerhalb der nächsten drei Monate will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 18 000 Entscheidungen seiner Bremer Außenstelle kontrollieren. Nach Angaben der Präsidentin des Bundesamtes, Jutta Cordt, handelt es sich um alle positiven Asylbescheide seit dem Jahr 2000. Das Amt steht unter Druck, weil die Staatsanwaltschaft ermittelt. Angeblich soll es zu Manipulationen und „bandenmäßiger Verleitung zu missbräuchlicher Asylantragstellung“ gekommen sein. Nach Cords Angaben könnte gegen 600 Bescheide ein Widerruf oder eine Rücknahme eingeleitet werden. Es handelt sich um etwa 40 Prozent aller Fälle aus Bremen.

Horst Seehofer unter Druck

Das Bundesinnenministerium verspricht Aufklärung. Trotzdem sieht sich Horst Seehofer (CSU) Vorwürfen vor allem aus den Reihen der Opposition ausgesetzt. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, er habe einen Brief der früheren Bremer Bamf-Chefin, Josefa Schmid, ignoriert. Laut Angaben des Bundesinnenministeriums habe Minister Seehofer erst am 19. April von den Vorgängen erfahren. Das stimmt offenbar nicht mit den Angaben Schmids überein. Allerdings haben sich die fraglichen Ereignisse in Bremen in jedem Fall lange vor Seehofers Amtsantritt im Ministerium zugetragen.

Die FDP will den Vorfall durch einen Untersuchungsausschuss des Bundestages aufklären. „Offenbar ist nur so eine schonungslose Aufklärung möglich“, sagte Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Bundesinnenminister Seehofer hatte erklärt, er würde einen solchen Ausschuss „ausdrücklich begrüßen“. Allerdings müssten neben FDP noch zwei weitere Oppositionsfraktionen einen Untersuchungsausschuss beantragen, um auf das erforderliche Viertel der Bundestagsabgeordneten zu kommen.

Innenausschuss tagt

Die Linken halten einen solchen Antrag für unnötig und verweisen auf den Innenausschuss. Die AfD begrüßt den FDP-Vorstoß. Für die Grünen erklärte die Fraktionssprecherin für Flüchtlingspolitik, Luise Amtsberg, dass ihre Fraktion eine Sondersitzung des Innenausschusses am Donnerstag beantragt habe: „Minister Seehofer hat es jetzt in der Hand, ob es zu einem Untersuchungsausschuss kommt. Es hängt an ihm und seinem Willen, vollumfänglich über alle bestehenden Defizite zu informieren und aufzuklären.“ Die Mängel sind offenbar gravierend. Das Bundesinnenministerium teilte mit, im Bamf seien bundesweit von 2015 bis März 2018 nur 0,7 Prozent aller Asylentscheidungen von einer internen Qualitätskontrolle erfasst worden. Das waren 11 830 Überprüfungen bei 1,65 Millionen Entscheidungen.