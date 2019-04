Die FDP will ihren Bundesparteitag am Samstag mit Debatten unter anderem zu Klima- und Frauenpolitik fortsetzen. Auch Anträge zum Thema Enteignungen, zur Grundsteuerreform und zur Bekämpfung des Antisemitismus sollen beraten werden. Zum Auftakt am Freitag war Parteichef Christian Lindner mit 86,64 Prozent wiedergewählt worden. Das Treffen dauert noch bis Sonntag.