Hintergrund Fasten – aber nicht bis zum Umfallen

Berlin / Michael Gabel

Immer wieder haben muslimische Schüler, die fasten, gesundheitliche Probleme. Dagegen sollen Leitlinien helfen.

Große Pause, Kinder toben über den Schulhof. Sie holen ihr Brot heraus, trinken etwas. Doch jetzt, im Ramadan, gilt das nicht für alle Schüler. „Wir wissen, dass die muslimischen Kinder, die aus Glaubensgründen fasten, immer mehr und immer jünger werden“, sagt der Vorsitzende des Verband Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, der SÜDWEST PRESSE. Er hält das für ein großes Problem. „Insbesondere bei warmem Wetter fällt es diesen Schülern schwer, sich zu konzentrieren. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Kinder einen Schwächeanfall bekommen und ins Krankenhaus gefahren werden müssen.“

Seit einer Woche feiern Muslime den Ramadan, den Fastenmonat, der in jedem Jahr zu einer anderen Zeit begangen wird. Mit dem Verzicht auf Nahrungsaufnahme soll gottgefälliges Verhalten eingeübt werden. Nach Sonnenuntergang ist Essen und Trinken dann wieder erlaubt. Doch beim Fasten gibt es Ausnahmen, zum Beispiel für Menschen, die schwer arbeiten oder sich in Stresssituationen befinden.

„Es liegt an den Eltern, ihren Kindern klarzumachen, dass für sie das strenge Fasten im Koran nicht vorgesehen ist“, betont Verbandschef Beckmann. Doch er stellt auch fest, dass der Gruppendruck größer geworden ist. „Es gibt Fälle, in denen Kinder gehänselt werden, wenn sie nicht fasten. Manche jüngeren Kinder wiederum finden es cool, wenn sie versuchen, es ihren älteren Geschwistern gleichzutun.“ Und Beckmann berichtet von einem weiteren Problem: „Wenn relativ spät dann doch gegessen wird, bleiben die Kinder lange auf und bekommen zu wenig Schlaf.“

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kennt aus ihrer Zeit als Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln viele Schulen, an denen der Ramadan zum Alltag gehört. Sie sagt: „Gesundheit und Schule gehen vor.“ Religiöses Fasten dürfe die Kinder nicht in ihrer Gesundheit und auch nicht in der Schule einschränken. In Neukölln hat sie mit Moscheevereinen vor einem Jahr einen Zwölf-Punkte-Plan erarbeitet. Er soll als Richtschnur dienen und klarstellen, was aus religiöser Sicht geboten ist und was nicht. Wesentlicher Punkt ist die Aussage, dass „Kinder und Jugendliche, die fasten wollen, trotzdem etwas zu essen und zu trinken mit in die Schule nehmen“ sollen. Begründung: „Sie sollen das Fasten unterbrechen, wenn gesundheitliche Probleme auftauchen.“