Grundsätzlich sind die Deutschen nach einer jetzt veröffentlichten Studie weitgehend mit der Demokratie zufrieden. Nach der Langzeituntersuchung im Auftrag der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, geben 37 Prozent der Deutschen an, mit der Demokratie sehr oder ziemlich zufrieden zu sein.

Weitere 45 Prozent antworten demnach „teils/teils“. Lediglich 17 Prozent zeigten sich sehr oder ziemlich unzufrieden mit der Demokratie. Bei dieser Einschätzung sind Unterschiede zwischen West und Ost feststellbar. In Westdeutschland fällt nach der Untersuchung die Demokratiezufriedenheit mit 40 Prozent fast doppelt so hoch aus wie in Ostdeutschland mit 22 Prozent. Zugleich sei in den neuen Ländern die Unzufriedenheit fast doppelt so hoch wie in den alten Ländern. In den alten Bundesländern gäben 15 Prozent der Befragten an, sie seien mit der Demokratie unzufrieden, in den neuen Ländern 28 Prozent.

Die Autorin der Untersuchung weist darauf hin, dass auch andere Studien zu diesem Befund kommen, wenn auch zum Teil mit unterschiedlichen Frageformulierungen und Antwortskalen. Ihre Fragestellung lautete: „Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie - alles in allem - mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht: Sind Sie sehr zufrieden, ziemlich zufrieden, teils zufrieden/teils unzufrieden, ziemlich unzufrieden oder sehr unzufrieden?“