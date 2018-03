Medizin Es gibt zu viele Kliniken in Deutschland

In einem Zimmer der chirurgischen Klinik in Heidelberg stehen ungenutzte Krankenhausbetten. Deutschland ist überversorgt, meinen Gesundheitsexperten. © Foto: Ronald Wittek/dpa

Berlin / Hajo Zenker

Fast 2000 Kliniken gibt es in Deutschland. Zu viele, sagen Experten und fordern Güteregeln für Eingriffe.

Rettungswagen, die sich stundenlang vor Notaufnahmen stauen, weil niemand da ist, der Schwerkranke aufnehmen kann. Patienten, die in Fluren auf dem Boden liegen und zum Teil sogar sterben, bevor sich jemand um sie kümmert. Die Grippewelle hat das staatliche britische Gesundheitssystem NHS massiv überfordert. Zehntausende geplante Operationen mussten wegen der Notfälle verschoben werden.

Für die deutsche Ärztegewerkschaft Marburger Bund ist das ein Warnschuss. Die Grippewelle habe gezeigt, wie schnell Belastungsgrenzen erreicht würden und wie wichtig die Rolle der Kliniken in der Notfallversorgung sei. „Es ist leichtfertig, pauschal und ungeprüft einem Abbau stationärer Kapazitäten das Wort zu reden. Wir wollen keine Mangelversorgung“, meint Vorstandsmitglied Susanne Johna.

Das mag Florian Lanz, Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, Dachorganisation aller 110 gesetzlichen Kassen, so nicht stehen lassen: „Der Verweis auf die Grippewelle unterstreicht die Notwendigkeit, die Versorgungslandschaft anzupassen.“ Überflüssige Krankenhauskapazitäten vor allem in Ballungsgebieten abzubauen und im dünn besiedelten ländlichen Raum notwendige Strukturen zu stärken, seien zwei Seiten einer Medaille. Die Hälfte der Deutschen habe innerhalb von 30 Auto-Minuten zehn und mehr Kliniken zur Auswahl. Das zeige, dass nicht jede Klinik nötig sei.

Experten sind sich einig, dass Deutschland zu viele Krankenhäuser hat. 1951 sind es zurzeit. Folge: Jede fünfte Klinik schreibt rote Zahlen, jede zehnte ist insolvenzgefährdet, so das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen im „Krankenhaus Rating Report“.

Aber nicht nur die Existenz vieler Häuser steht auf dem Spiel. Viele Patienten sterben zu früh, weil sie in Kliniken operiert werden, die zu wenig Erfahrung mit komplizierten Eingriffen haben. Das sagt der AOK-Bundesverband. Laut „AOK-Qualitätsmonitor 2018“ könnte allein die Zahl der Todesfälle infolge von Lungenkrebs-Operationen durch Einführung einer Mindestmenge von 108 Eingriffen pro Jahr und Klinik um ein Fünftel sinken – von 361 auf 287 Todesfälle. Ähnliche Zahlen präsentiert die Bertelsmann Stiftung: In Deutschland ließen sich pro Jahr 140 Todesfälle bei Hüftoperationen vermeiden, wenn die Eingriffe nur in Kliniken erfolgten, die auf mindestens 176 Fälle kämen.

Dazu kommt fehlende Ausstattung. Laut Statistischem Bundesamt hatte 2016 nur jede zweite Klinik einen Computertomographen. Bei Kliniken mit bis zu 100 Betten waren es lediglich 16 Prozent. Dabei gilt bei Unfällen und Schlaganfällen heute die Computertomographie als unverzichtbar.

Von den kleinen Kliniken müssten einige verschwinden oder zumindest Abteilungen schließen, findet Josef Hecken. Er leitet den Gemeinsamen Bundesausschuss, höchstes Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesens, in dem Kassen, Ärzteschaft und Krankenhäuser vertreten sind. Für Abbau können aber nur die Bundesländer sorgen. Da gibt es viel Widerstand, weil selbst kleinste Kliniken als Teil notwendiger Infrastruktur gesehen werden. Weshalb „jeder Landrat, jeder Abgeordnete sein Krankenhaus“ verteidige.

An der Länderzuständigkeit soll sich aber, folgt man dem Koalitionsvertrag der GroKo, nichts ändern. Weitergeführt allerdings wird der noch junge Krankenhausstrukturfonds. Eine Milliarde Euro jährlich, die Hälfte kommt von den Ländern selbst, sollen dabei helfen, Überkapazitäten abzubauen. Von den ersten 73 Anträgen für den seit 2016 bestehenden Fonds, so die Pressestelle des Bundesversicherungsamts, waren gerade zehn auf eine ersatzlose Schließung ausgerichtet. Mit einer wahrnehmbaren Reduzierung dürfte es also ziemlich dauern. Dabei gibt es laut der OECD-Studie „Gesundheit auf einen Blick 2017“ in der Bundesrepublik 70 Prozent mehr Klinikbetten als im Schnitt aller 35 Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Gesundheitsminister Jens Spahn hat drastische Reformideen noch nicht angekündigt, sondern erklärt, man brauche „ein intelligentes Versorgungsnetz von der wohnortnahen Kreisklinik bis zur Universitätsmedizin“. Er fügt aber hinzu: „Schlechte Qualität muss früher oder später vom Netz, im Interesse der Patienten.“