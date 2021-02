Mit mehr Geld und beschleunigten Verfahren will die EU-Kommission auf die wachsende Gefahr durch Corona-Mutationen reagieren. Das kündigte Präsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel an. Sie will die Impfkampagne vorantreiben. Mit dem US-Hersteller Moderna sei die Lieferung von bis zu...