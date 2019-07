Das EU-Parlaments entscheidet am Dienstag darüber, ob die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission wird.

Eines ist sicher: Es wird knapp. Selten war eine Personalie so spannend wie die Entscheidung des EU-Parlaments darüber, ob die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission wird.

Wie sind ihre Chancen? Von der Leyen braucht mindestens 374 Stimmen. Zentrale Stütze sind drei proeuropäische Parteien, deren Regierungschefs das Personalpaket geschnürt hatten: Die christdemokratische EVP (182 Stimmen) wird wohl fast geschlossen für die CDU-Politikerin stimmen, hinter sich dürfte sie auch die meisten Liberalen haben (108 Stimmen). Die Sozialdemokraten sind gespalten, eine Mehrheit der 154 Abgeordneten könnte am Ende wohl für sie stimmen, während die 16 deutschen SPD-Abgeordneten den harten Kern der Gegner bilden. Möglicherweise erhält von der Leyen auch Unterstützung von der rechtskonservativen EKR-Fraktion, in der etwa Abgeordnete der polnischen Regierungspartei PiS sitzen. Grüne und Linke haben angekündigt, gegen sie zu stimmen; ebenso wohl auch die Rechtsaußen-Fraktion ID, der etwa die deutschen AfD-Abgeordneten angehören. Die Wahl ist allerdings geheim.

In jedem Fall muss von der Leyen vor dem Votum die „Rede ihres Lebens“ halten. In den vergangenen Tagen hat sie bereits eine Reihe von Zusagen gemacht: Die Treibhausgas-Emissionen will sie bis 2030 um möglichst 55 Prozent senken, sie will für eine EU-weite Durchsetzung fairer Mindestlöhne sorgen, dem Parlament ein Recht auf eigene Gesetzesinitiativen einräumen und einen „neuen Pakt für Migration und Asyl“ knüpfen.

Und wenn sie gewählt wird? Dann folgt als nächster Schritt die Nominierung der EU-Kommissare. In den Monaten September und Oktober werden diese in den zuständigen Ausschüssen des EU-Parlaments „gegrillt“, das heißt intensiv befragt. Das Parlament muss der Kommission dann als Ganzes zustimmen – auch hier ist eine Ablehnung möglich. Dann hätte die EU ein neues Personalproblem.

Was passiert, wenn von der Leyen scheitert? Dann würde die Kandidatensuche von vorn beginnen. Laut EU-Verträgen müssen die Mitgliedstaaten „innerhalb eines Monats mit qualifizierter Mehrheit einen neuen Kandidaten“ vorschlagen, der wiederum anschließend vom Parlament gewählt werden muss. Notfalls wird das Ganze dann noch ein paar Mal wiederholt. Politisch allerdings wäre der Schaden unabsehbar. Die Amtszeit der aktuellen Kommission endet offiziell am 31. Oktober, sie könnte aber notfalls die Geschäfte länger führen.

Klar ist, dass von der Leyen nicht ins Verteidigungsministerium zurückkehrt. Sie kündigte für Mittwoch ihren Rücktritt an, um sich „mit voller Kraft in den Dienst von Europa zu stellen“. Zur Not vielleicht als „einfache“ Kommissarin.

Was bedeutet eine Niederlage für die Groko? Belastung, aber kein Bruch – auf diese Formel lässt sich das Ganze bringen. Die Union ist fassungslos angesichts des Widerstands des Koalitionspartners; „unterirdisch“ und „inakzeptabel“ gehören zu den meistbenutzten Begriffen. CDU-Vize Julia Klöckner umschrieb es vornehmer: „Dass es eine höhere Klugheit gibt, als das Verhalten der Sozialdemokraten in Berlin, ist relativ vielen bekannt.“ Ihr Kollege Armin Laschet versicherte zugleich, eine Ablehnung würde zwar als „unfreundlicher Akt“ gewertet, wichtiger sei aber die „Stabilität“ der Regierung.

Was treibt die SPD um? Die Europaabgeordneten der SPD nennen ein ganzes Bündel von Gründen für ihren Widerstand: Sie wollten am Spitzenkandidatenprinzip festhalten und die Juncker-Nachfolge sei im Hinterzimmer ausgehandelt worden. „Ich schätze Frau von der Leyen persönlich sehr, hier geht es jedoch um etwas Grundsätzliches“, sagte Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, dieser Zeitung. „Das Europäische Parlament hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass an der Spitze der Kommission nur jemand in Frage kommt, der sich vor den Wahlen den Bürgerinnen und Bürgern präsentiert hat.“ Barley erinnerte daran, dass auch CDU und CSU das mitgetragen haben. Weder die Vorstellung in der Fraktion noch ein Schreiben, dass von der Leyen den Sozialdemokraten am Montag zukommen ließ, konnten Barley umstimmen. „Die Spitzenkandidaten hatten ein Jahr Zeit, ihre Vision von Europa zu präsentieren. Dies kann Frau von der Leyen in zwei Wochen nicht so einfach aufholen.“

Wer übernimmt das Verteidigungsministerium? Klar ist, dass das Ressort laut Koalitionsvertrag der CDU zusteht; vermutlich bleibt es dabei, obwohl es in der CSU durchaus Interesse gibt. Dann aber müsste ein Ringtausch im Kabinett in Gang gesetzt werden, der einen aktuellen CSU-Minister das Amt kosten könnte. Als CDU-Anwärter gelten die Sicherheits-Fachpolitiker von Norbert Röttgen bis Johann Wadephul sowie Staatssekretär Peter Tauber. Denkbar ist auch die Rochade von Gesundheitsmann Jens Spahn oder Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf den Posten. Sie könnten dann jeweils von einer Frau ersetzt werden: Annette Widmann-Mauz im Gesundheitsministerium oder Annegret Kramp-Karrenbauer im Wirtschaftsressort. Allerdings hat die CDU-Chefin stets betont, sich weiter ganz der Parteiarbeit widmen zu wollen.

