Es ist eine Enttäuschung – und ein Aufbruch zugleich. Betroffene sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, die auf Entschädigungsleistungen in sechsstelliger Höhe gehofft hatten, werden an den Grundsätzen der Deutschen Bischofskonferenz wenig Positives finden. Unwidersprochene Empfehl...