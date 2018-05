Soziales Einsamkeit wird zu gesellschaftlichem Problem

Berlin / Hajo Zenker

Einsamkeit gehört zum Menschen – seit Jahrtausenden. Doch nun wird sie mehr und mehr als Problem wahrgenommen. Weil sie gravierende gesundheitliche Folgen haben kann. Großbritannien hat deshalb ein Einsamkeits-Ministerium geschaffen, die GroKo in Berlin die Bekämpfung der Einsamkeit in den Koalitionsvertrag geschrieben.

Die 82-jährige Rentnerin und die 50-jährige Lehrerin haben ein gemeinsames Problem: Sie fühlen sich einsam. Während die eine allein zu Hause sitzt, weil der Mann schon vor Jahren verstarb und die Kinder weit entfernt leben, ist die andere tagsüber umringt von Schülern und Kollegen. Denn auch wenn die alleinlebende Witwe als klassischer Fall für Vereinsamung gelten kann, gibt es genug Menschen, die sich unter Menschen einsam fühlen. Weshalb in der Psychologie von „innerem Getrenntsein von anderen“ gesprochen wird.

Betroffenen fehlt das Gefühl, beachtet, wertgeschätzt, gebraucht zu werden. Das führt zu Stress. Der schwächt das Immunsystem, erhöht den Blutdruck, führt zu Schlafproblemen. Und öffnet Krankheiten Tür und Tor. Zudem: Wer sich einsam fühlt, neigt eher zu einem ungesunden Lebensstil, greift häufiger zu Alkohol, Zigarette oder Schokolade, vernachlässigt den Sport.

„Einsamkeit ist die Todesursache Nummer eins in den westlichen Ländern“, postuliert der Ulmer Psychologie-Professor Manfred Spitzer, dessen Buch „Einsamkeit – die unerkannte Krankheit. Schmerzhaft, ansteckend, tödlich“ vor kurzem erschienen ist. Diese These ist steil und daher ganz sicher verkaufsfördernd. Ob der Krankheitsbegriff sich deshalb durchsetzt, bleibt abzuwarten.

Bisher gilt: Einsamkeit ist keine Diagnose, sie kann aber Ursache und Folge vieler Krankheiten sein. Mittlerweile unzweifelhaft ist, dass Einsame häufiger an Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen und Demenz erkranken. Ausmaß und Folgen wurden lange unterschätzt.

Psychologie-Professorin Maike Luhmann von der Ruhr-Universität Bochum hat gezeigt, dass Einsamkeit zwar besonders häufig bei Menschen im hohen Alter – ab 85 Jahren – auftritt, aber auch in allen anderen Altersgruppen verbreitet ist: „Selbst unter den 65- bis 75-Jährigen, die unserer Studie zufolge die am wenigsten einsame Altersgruppe sind, liegt der Anteil der Personen, die zumindest manchmal einsam sind, bei zehn Prozent.“

Einsamkeit entfernt Menschen

Fakt ist ebenfalls: Auch wenn die Auflösung klassischer Familienstrukturen oder die Kommunikation per Smartphone gern als Gründe für Vereinsamung herangezogen werden – „Einsamkeit ist ein Phänomen, das uns schon seit Jahrtausenden begleitet“, sagt Maike Luhmann. Das hat seinen Grund. Die Evolution hat uns Gefühle als Steuerungsinstrumente an die Hand gegeben: Angst schützt uns vor Gefahren, Wut lässt uns besser kämpfen. Und Einsamkeit? Erinnert uns daran, dass wir soziale Wesen sind und sein müssen. Ohne den steten Kontakt zur Horde sanken einst die Überlebenschancen gewaltig. Aber so, wie auch Angst und Wut im Übermaß beim einzelnen Menschen vorhanden sein können, kann auch Einsamkeit einen Menschen immer weiter von anderen Menschen entfernen, anstatt ihn zurück in die Gemeinschaft zu führen. Ob Einsamkeit heute häufiger vorkommt als vor 100 oder gar nur 20 Jahren, sagt Maike Luhmann, lässt sich gar nicht sagen, dazu fehlen belastbare Vergleichszahlen.

Drastische Zahlen jedenfalls gibt es in Großbritannien. Mehr als neun Millionen der fast 66 Millionen Briten fühlen sich laut Rotem Kreuz immer oder häufig einsam. Daraus hat die Regierung eine Konsequenz gezogen: Tracey Crouch ist die erste Ministerin für Einsamkeit.

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery weist solch einen Weg harsch zurück: Den solle man „mit Sicherheit nicht gehen“. Es sei der „Versuch, auf psychische Probleme in der Bevölkerung mit administrativen Mitteln zu reagieren“. Das sieht Manfred Spitzer ähnlich: „Einsamkeit ist subjektives Erleben und da sollten sich Ministerien raushalten.“

Eine internationale Befragung ergab, dass sich 2017 in Deutschland 4 Prozent der Alleinlebenden über 65 Jahren regelmäßig einsam gefühlt haben. Deutlich höhere Werte zeigten sich in Großbritannien (11), Holland (13) und in Frankreich (15 Prozent).