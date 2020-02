Norbert Röttgen ist ein paar Minuten zu früh da. Ein paar Hände schütteln am Rande, ein paar kurze Gespräche, dann geht es hoch in den Saal mit der blauen Wand und den wartenden Journalisten. Zwei Stunden ist die Nachricht jetzt in der Welt: Norbert Alois Röttgen, Christdemokrat aus der Nähe...