Kommentar Dieter Keller zur Pflegeoffensive Eine Frage der Wertschätzung

Berlin / Von Dieter Keller

In der Alten- und Krankenpflege fehlen schon heute über 25 000 Fachkräfte, daneben auch noch 10 000 Hilfskräfte. Die Probleme werden gerade in den Pflegeheimen immer größer, weil die Zahl der Pflegebedürftigen immer weiter steigt. Daher war es überfällig, dass die Bundesregierung und federführend Gesundheitsminister Jens Spahn alle Beteiligten an einen Tisch ruft, um nach Abhilfe zu suchen.

Denn nur mit Gesetzen lassen sich die Probleme nicht lösen. Die Berufe in der Kranken- und Altenpflege, die ganz überwiegend von Frauen ergriffen werden, müssen attraktiver werden. Dazu gehören die Bezahlung genauso wie die Zahl der Beschäftigten in der einzelnen Einrichtung und die Anerkennung durch die Gesellschaft.

Die Offensive in der Ausbildung, die jetzt von der Konzertierten Aktion Pflege angestoßen wurde, kann daher nur der erste von vielen Schritten sein. Die Pflegebranche wird auch auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen sein, und diese müssen bei uns willkommen sein und integriert werden.

Das Geld bleibt aber ein entscheidender Faktor. Eine erfahrene Krankenschwester verdient weniger als eine angelernte Sicherheitsmitarbeiterin am Flughafen, zumindest ab 2021 nach dem gerade vereinbarten Tarifvertrag. In der Altenpflege sind die Gehälter meist noch deutlich niedriger. Das zeigt, dass da die Verhältnisse verrutscht sind. Allen muss auch klar sein: Eine bessere Bezahlung muss ebenso finanziert werden wie mehr Mitarbeiter in den Heimen, ob aus Beiträgen, Steuern oder privaten Zuzahlungen. Gerade dieser Punkt muss diskutiert werden. Da stellt sich schnell die Frage: mehr Rente oder bessere Pflege?