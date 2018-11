Kommentar Patrick Guyton zu Söders Kandidatur für den CSU-Vorsitz Eine Frage der Reife

München / Patrick Guyton

Es dauert noch zwei Monate, bis der Lebenstraum des Markus Söder Wirklichkeit wird. Vom 19. Januar 2019 an liegen die Ämter des bayerischen Ministerpräsidenten und des CSU-Parteivorsitzenden wieder in einer, nämlich seiner Hand. Erst einmal muss er da ankommen, bevor man ihn an seinen Taten messen kann.

Bisher allerdings hat sich Söder nicht als großer Versöhner und Integrierer hervorgetan, nicht in der Partei und, was schwerer wiegt, nicht bei der Bevölkerung. Häufig wollte er vom Zuspitzen, vom Scharfmachen profitieren – auch wenn es auf Kosten Schwächerer ging, etwa Flüchtlingen. Söder war, nun ja, häufig ein sehr grober Klotz.

Die Defizite in der CSU sind erkannt: Die Partei kommt zu alt, zu verstockt, zu männlich daher, um im modernen Bayern noch aus eigener Kraft mehrheitsfähig zu sein. Ein verjüngtes Kabinett schafft da noch keine Trendwende. Befremdlich wirkt der reibungslose Ablauf, wie es zur alleinigen Kandidatur Söders gekommen ist. Zack-zack winkt ein Rivale nach dem anderen ab, sei es aus Angst vor der eigenen Courage oder mit geballter Faust. Blitzschnell greift Söder zu. Pluralität und ein offener Diskurs sehen anders aus, wie es der Wettstreit um den CDU-Vorsitz zeigt.

Es gibt viele in der CSU, die Markus Söder reserviert bis ablehnend gegenüberstehen, die von ihm gekränkt wurden, gegen die er intrigiert hat. Doch keiner wird – wetten? – auf dem Parteitag ans Mikrophon schreiten. Söder selbst weiß um seine Schwäche, und so hat er gestern salbungsvoll gesagt, als Vorsitzender werde er auch „eine Form von persönlicher Reifeleistung“ erbringen müssen. Schaun mer mal.