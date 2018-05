Umwelt Ein Planet übersät mit Plastik

Andreas Fath will mit Schwimmaktionen zum Plastikmüll öffentliches Bewusstsein schaffen. © Foto: Andreas Fath will mit Schwimmaktionen zum Plastikmüll öffentliches Bewusstsein schaffen. Foto: Uli Deck/dpa

Furtwangen / Martin Hofmann

Andreas Fath ist kein Kunststoff-Gegner. Doch Wasser ist das Lieblingsmedium des Professors für physikalische Chemie an der Hochschule Furtwangen/Schwenningen. Und Plastik verschmutzt die „kostbarste Ressource der Welt“, sagt der passionierte Langstreckenschwimmer. Die unabsehbaren Folgen dieses Mülleintrags wird erst langsam deutlich.

Situation: Um das Problem zu umreißen, greift Fath zu einem Merksatz: „8,3 Milliarden Tonnen Plastikmaterial hat die Menschheit seit 1950 produziert.“ Pro Jahr kommen rund 300 Millionen Tonnen hinzu. Forscher der Universität von Kalifornien haben dies berechnet. Knapp 60 Prozent landeten auf Deponien oder in der Umwelt, 9 Prozent wurden – meist einmal – wiederverwertet, 12 Prozent verbrannt. Der Rest ist noch in Gebrauch. Behalte die Menschheit diesen Kurs bei, werden bis zur Jahrhundertmitte 12 Milliarden Tonnen Plastikmüll abgelagert – in der Erde, in Gewässern, im Meer. Und niemand weiß, ob sich Textilfasern, Folien und Formteile je auflösen. „500 Jahre dauert dies“, schätzt Fath.

Kenntnisse: Wie sich die Müllmenge im Erdboden verhält, ist kaum untersucht. Forscher untersuchen vor allem in Gewässer. Sie schätzen, dass bis zu 150 Millionen Tonnen in die Ozeane gelangt sind. Pro Jahr kommen 5 bis 13 Millionen Tonnen hinzu.

Um aufzuklären, hat Fath 2014 den Rhein und 2017 den Tennessee-River in den USA durchschwommen. Auf 2280 Kilometern hat er mit seinem Team in Abständen je 1000 Liter Wasser durch ein extrem feines Metallsieb gefiltert. Ergebnis: 0,2 Plastikteilchen transportiert ein Liter Wasser des Rheins im Schnitt. Der Tennessee bringt es auf 16. „Die Spitze des Eisbergs“ nennt der 51-Jährige die Resultate. Beprobt hat er nur die oberen 15 Zentimeter der Wassersäule. „Das meiste Mikroplastik sinkt ab“, erklärt er. Im schnell fließenden Alpenrhein – dort setzt sich kaum etwas ab – registrierte er 5,3 Partikel pro Liter.

Neuere Untersuchungen in Großbritannien bestätigen ihn. Geologen der Universität Manchester haben im Sediment des Flusses Tame bis zu 517 000 Plastikteilchen pro Quadratmeter gefunden. Das Tame-Hochwasser hat 70 Prozent der Teilchen in die Irische See gespült.