Leitartikel Guido Bohsem zu Donald Trumps Außenpolitik Donald Trump: Der Anti-Diplomat

Berlin / Guido Bohsem

Als Donald Trump das Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zum vorläufig ersten Mal absagte, höhnte die „New York Times“, dass der US-Präsident Außenpolitik nach Art eines Immobilien-Spekulanten betreibe: mit Schmeicheleien, Drohungen und Finten. Dabei sei klar, dass dieses Verhalten für die hohe Kunst der Diplomatie nicht tauge.

Wie weit Donald Trump seine Spekulanten-Mentalität treiben würde, war zu diesem Zeitpunkt keinem klar. Dass der US-Präsident ein von ihm förmlich unterzeichnetes Schreiben binnen 24 Stunden widerrufen und die darin getroffenen Aussagen ins glatte Gegenteil verkehren würde, damit hatte keiner gerechnet. Wahrscheinlich noch nicht mal Trump selbst.

Seit Trump im Januar 2017 die Weltbühne betreten hat, ist dort die Irrationalität zurückgekehrt. Der mächtigste Mann der Welt missachtet die regelhaften Gepflogenheiten der Diplomatie, er zerreißt Verträge und schert sich einen feuchten Kehricht darum, ob er einen engen Verbündeten abstraft oder einen gemeinsamen Gegner ausufernd lobt. Trump bricht damit mit den Lehren, die die Staatengemeinschaft aus den beiden Weltkriegen gezogen hatte: Nur ein transparentes und gleichzeitig verlässliches internationales Regelwerk kann für dauerhafte Stabilität sorgen. Konflikte sollten möglichst nicht nur bilateral, sondern immer auch über die internationalen Gremien ausgetragen werden. Und: Diplomatie ist eben kein Nullsummen-Spiel, bei dem der Gewinn des einen der Verlust des anderen sein muss.

Das Verrückte ist, dass auf der koreanischen Halbinsel trotzdem der Durchbruch zu einem dauerhaften Frieden gelingen könnte. Trumps irrlichternde Außenpolitik kann in diesem Fall tatsächlich erfolgreich sein. Über die Gründe werden sich dereinst Scharen von Historikern den Kopf zerbrechen. Vielleicht wirkt in dieser speziellen Situation Trumps Sandkasten-Rauferei einfach besser als die etablierten diplomatischen Ansätze. Vielleicht fürchtet Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un aber auch einfach die Unberechenbarkeit des Amerikaners – und sorgt sich wirklich über die Möglichkeit eines Angriffs. Wer weiß das schon? Schließlich hat Trump ja nicht nur seine Gegner, sondern auch seine wichtigsten internationalen Verbündeten und seine Nachbarn mit seiner Mischung aus großer Vertraulichkeit und scharfer Aggression immer wieder in tiefe Ratlosigkeit gestürzt.

Als Patentrezept taugt das Spekulanten-Spiel des amerikanischen Präsidenten trotzdem nicht. Es passt sonst nirgends, nicht auf den Nahen Osten, nicht auf Russland und schon gar nicht auf die Beziehungen zwischen den USA und Europa. Das schöpferische Element seiner Außenpolitik ist zufällig. Das Problem ist, dass Trump nichts anderes kann. Trump trampelt durch die internationale Ordnung, die er nicht kennt und auch nicht kennenlernen möchte, und hinterlässt dabei ein gigantisches Trümmerfeld. Er bleibt der große Zerstörer der internationalen Ordnung.

leitartikel@swp.de