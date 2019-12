Eine Handvoll Klimademonstranten vor der Parteitagshalle in Berlin ist unermüdlich. „Oh SPD“, singen sie am Sonntagmorgen auf die Melodie von „Oh Tannenbaum“, als die Delegierten an ihnen vorbeiströmen. „Wir woll’n Dich nicht aufgeben“, dichten sie die zweite Zeile des Verses um. Was...