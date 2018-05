Leitartikel Roland Müller zur Debatte über „rechtsfreie Räume“ Die Debatte um „rechtsfreien Räume“ ist scheinheilig

Ulm / Roland Müller

Man stelle sich das vor: massenhafte Rechtsbrüche, jeden Tag, mitten in unseren Städten. Gesetze, die nur auf dem Papier gelten, eine Regierung, die das duldet, ja die Schuldigen deckt – zum Schaden der Allgemeinheit. So muss wohl ein „rechtsfreier Raum“ aussehen. Worum es geht? Richtig: um die Luftreinheit. Weil Deutschland seit Jahren zu wenig tut, um Grenzwerte einzuhalten und bei Abgas-Betrügereien der Autohersteller weggesehen hat, wird es jetzt von der EU verklagt.

Das schlechte Gewissen hält sich in Grenzen. Law-and-order-Politiker, die darauf pochen, dass jetzt aber „Recht knallhart durchgesetzt“ werden müsse, sucht man vergebens. Fahrverbote, Blaue Plaketten, Nachrüst-Zwang – all das will man, Gesetze hin oder her, Autofahrern und Konzernen ersparen. Sollen sich doch erst mal die Umweltschützer durch alle Instanzen klagen.

Ganz andere Töne waren hingegen in der Asyldebatte zu hören. Dass die Polizei in Ellwangen eine Abschiebung wegen des Widerstands von Flüchtlingen abbrechen musste, wurde tagelang zum Fanal für den angeblichen Kontrollverlust des Staates stilisiert. Politiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fabulierten, na klar, von „rechtsfreien Räumen“, die man nicht dulden dürfe. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) diffamierte sogar Anwälte, die nach Recht und Gesetz Flüchtlinge vertreten, als „Anti-Abschiebe-Industrie“. Dabei liegt es in der Verantwortung von CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer, jetzt das Chaos im Bundesamt für Migration zu lichten und den Skandal um rechtswidrige Bescheide aufzuklären. Wer die Legende, Deutschland sei eine Bananenrepublik, nicht nähren will, schafft das nur mit guter Politik und Verwaltung – und nicht mit Forderungen nach neuen Gesetzen oder „Obergrenzen“.

All das zeigt den fatalen Hang von Politikern, den Rechtsstaat als Monstranz vor sich herzutragen – aber nur, wenn es gerade passt. Mit zynischer Doppelmoral wird so das Vertrauen der Bürger in Recht und Gesetz untergraben und immer neuen Angriffen auf Bürgerrechte der Weg bereitet. Das maßlose bayerische Polizeigesetz ist dafür nur das jüngste Beispiel.

In der schablonenhaften Debatte wird zudem ausgeblendet, dass „Recht durchzusetzen“ kein absoluter Wert ist. Ihm gegenüber steht stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Polizei hätte sich, plump gesagt, in Ellwangen den Weg freischießen können. Doch es kann klug und rechtmäßig sein, auf Durchsetzung zu verzichten, wenn der Preis zu hoch ist. Was passiert, wenn dieses Übermaßverbot nicht beachtet wird, zeigt der eskalierte Polizeieinsatz für Stuttgart 21 am „Schwarzen Donnerstag“. Um Baurecht der Bahn durchzusetzen, setzte die Polizei auf Wasserwerfer und Schlagstock – und schuf damit auch neues Unrecht: Viele Polizisten wurden später verurteilt, der Ex-Polizeipräsident gilt heute als vorbestraft.

Der Rechtsstaat ist ein komplexes Gut, das Pflege und oft auch Erklärung bedarf. Populistisches Geschrei über „rechtsfreie Räume“ trägt nur dazu bei, eine zentrale Errungenschaft der Demokratie zu zerreden.

