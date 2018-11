Kommentar Patrick Guyton zum Zaudern von Horst Seehofer Die CSU auf dem Weg zur Regionalpartei

München / Patrick Guyton

Kaum etwas verläuft gut beim Machtwechsel an der CSU-Spitze. Für die Partei ist es zu einfach, die alleinige Schuld am Desaster bei der Landtagswahl auf Horst Seehofer zu schieben. Damit waschen sich die anderen rein, allen voran Ministerpräsident Markus Söder. Über tiefergehende Ursachen und vor allem über eine künftig zeitgemäße Aufstellung diskutiert die CSU nicht.

Wichtige Fragen werden nicht erörtert: Braucht es ein für CSU-Verhältnisse liberales Pendant zu Markus Söder, der ja noch konservativer ist als Seehofer? Wie lässt sich Teamwork einführen, in dem unterschiedliche Strömungen und gesellschaftlicher Wandel Beachtung finden? Vor allem in den Großstädten laufen die Grünen der CSU teilweise den Rang als stärkste Partei ab.

Söder reagiert auf solche Fragen nur mit Plattitüden. Ihm geht es darum, möglichst ohne große Debatten und vor allem Gegenkandidaten zum Parteivorsitzenden gewählt zu werden. Dann aber muss er auch in Berlin inhaltlich in die Regierungspolitik einsteigen, wofür er wenig Begeisterung zeigt. So ist die CSU auf dem Weg, zur Regionalpartei für konservativ-traditionelle Bayern zu schrumpfen.