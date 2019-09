Ab 2020 bekommen die Landtags-Abgeordnete in der Hauptstadt deutlich mehr Geld. Ihre Diäten steigen um fast 60 Prozent von 3944 auf 6250 Euro im Monat. Dafür soll das bisherige Teilzeitparlament mehr und länger arbeiten. Das beschlossen die Abgeordneten am Donnerstag. In namentlicher Abstimmung votierten die Fraktionen von SPD, Linken, CDU, FDP sowie die meisten Grünen dafür. Neben der AfD stimmten drei Grünen-Abgeordnete dagegen. Kritik kam auch vom Steuerzahlerbund.

Wie viel Geld bekommen Abgeordnete in Deutschland?

Laut Verfassung hat das Abgeordnetenhaus 130 Mitglieder. Durch Überhang- und Ausgleichsmandaten sind es aktuell 160. Und daran soll sich auch nichts ändern. Bei der Bezahlung liegen sie künftig knapp unter dem Durchschnitt. So viel Geld bekommen Abgeordnete in Deutschland:

im Durchschnitt: 6755 Euro.

am wenigsten in Hamburg: bis zu 2907 Euro (Hamburg/Erhöhung auf 3357 Euro beschlossen)

am meisten in Nordrhein-Westfalen (NRW): bis zu 9330 Euro.

im Bundestag derzeit eine Diät von 10.083 Euro.

Mehr als 4000 Euro Altersvorsorge für Berliner Abgeordnete

In nur zwei Wochen ging der Beschluss vergleichsweise schnell durch das Plenum. Damit bekommen die Abgeordneten künftig auch höhere Zuschüsse für deren Altersversorgung. Bisher haben sie nach genau acht Jahren und 182 Tagen im Parlament erstmals einen Anspruch auf 1380 Euro monatliche Pension, der dann auf maximal 2564 Euro nach rund 20 Parlamentsjahren steigt. In Zukunft beträgt er zwischen 2188 und 4062 Euro.

Schrittweise mehr Arbeit

Künftig dauern die Tagungen des Parlaments drei Stunden länger - bis 22 Uhr. Ab 2021 sind zwei zusätzliche Sitzungstermine pro Jahr vorgesehen - insgesamt dann 18. Die Sitzungen der Ausschüsse, in denen die eigentliche parlamentarische Arbeit stattfindet, dauern statt zwei künftig drei Stunden.

Schärfere Regeln für Nebentätigkeiten

Zudem wird klargestellt, dass die politische Arbeit der berufliche Schwerpunkt der Abgeordneten ist. Dennoch sollen Nebentätigkeiten möglich bleiben. Neue Transparenzregeln, etwa zu Neben- und früheren Tätigkeiten der Abgeordneten, seien die schärfsten aller Landesparlamente, hieß es.

Kritik der AfD: Diätenerhöhung als Reform getarnt

Die parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, Linken, Grünen, CDU und FDP betonten in der Debatte, man wolle sich verabschieden von der „Lebenslüge“ Teilzeitparlament. Schon jetzt sei ihr Mandat für viele Abgeordnete ein Full-Time-Job, das Arbeitsaufkommen sei gestiegen. Ziel sei, auch in Zukunft eine sehr enge parlamentarische Kontrolle des Senats zu gewährleisten. Die AfD sprach von einer „saftigen Diätenerhöhung, die sich als Parlamentsreform tarnt“.

Bund der Steuerzahler kritisiert massive Erhöhung der Diäten

Auch der Bund der Steuerzahler kritisierte den Beschluss wie folgt: „Die massive Erhöhung der Abgeordnetenentschädigungen bei der in Berlin sehr hohen Anzahl an Mandaten wird die Kosten jetzt komplett aus dem Ruder laufen lassen“, so Verbandschef Alexander Kraus der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr Geld für weniger Mandate gefordert

„Das Parlament muss sich entscheiden, ob es ein Teilzeitparlament mit vielen Abgeordneten oder ein Vollzeitparlament mit voller Vergütung sein will“, unterstrich er. „Dann müssen aber auch weniger Mandate reichen. Insgesamt sechs Landtage kommen derzeit schließlich auch ohne offensichtliches Demokratiedefizit mit weniger als 90 Mandaten zurecht.“ 90 Mandate hält Kraus auch für Berlin für angemessen.

Ausgaben seit 2013 um 60 Prozent gestiegen

Wie Kraus vorrechnete, seien die Ausgaben für das Abgeordnetenhaus binnen sechs Jahren um fast zwei Drittel auf 64,3 Millionen Euro gestiegen. Und das nicht zuletzt durch starke Erhöhung der Fraktionszuschüsse. „Schon damit lag Berlin fast gleichauf mit dem mehr als doppelt so bevölkerungsstarken Niedersachsen“, so Kraus. Und jetzt werde erneut erhöht.

Zusätzlich knapp 7000 Euro Pauschalen

An den Kostenpauschalen, die Berliner Abgeordnete zusätzlich zu ihren normal zu versteuernden Diäten bekommen, soll sich vorerst nichts ändern. Die bleiben bei knapp 7000 Euro im Monat - etwa 2600 Euro für Schreibarbeiten, Porto, Telefon, Fahrkosten und den Betrieb eines Wahlkreisbüros sowie rund 4300 Euro (zuzüglich der gesetzlichen Nebenkosten des Arbeitgebers) für Abgeordnete, die Mitarbeiter beschäftigen.

