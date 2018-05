Hintergrund Deutschland schiebt nach Ungarn nicht ab

Budapest/Berlin / two

Die Dublin-Verordnung sieht vor, dass grundsätzlich jenes Land für das Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Schutzsuchender das erste Mal EU-Boden betreten hat. Dies führt zu Abschiebungen auch innerhalb der EU. Deutschland überstellte 2017 nach Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) insgesamt 7102 Personen an andere Mitgliedstaaten. Abschiebungen nach Ungarn finden seit April 2017 aber nicht mehr statt. Begründet wird dies vor allem mit den Transitzonen, in denen Flüchtlinge in Ungarn untergebracht werden.

Das Bundesinnenministerium beruft sich dabei auf Einschätzungen der EU-Kommission, wonach diese geschlossenen Einrichtungen sowie andere Neuerungen des ungarischen Asylgesetzes „einen Verstoß gegen europäische Normen darstellen könnten“. Nach einer EU-Richtlinie dürfen Schutzsuchende nur in wenigen Ausnahmefällen inhaftiert werden, etwa wenn Gefahr für die öffentliche Ordnung droht. Die Bitte um Asyl allein darf kein Haftgrund sein, für Minderjährige gelten besonders strenge Regeln. In den ungarischen Containerlagern sind aber ganze Familien inhaftiert. Selbst Kinder können sich dort nach Darstellung von Hilfsorganisationen nur in Begleitung von Sicherheitskräften bewegen.

Das Bamf verlangt vor diesem Hintergrund bei Dublin-Ersuchen von den ungarischen Behörden eine „individuelle Zusicherung“, wonach die zu überstellende Person entsprechend der EU-Regeln untergebracht wird. Diese Zusicherung ist laut Innenministerium bisher in keinem Fall erfolgt. Und selbst wenn sie vorliegen würde, müsste sie erst überprüft werden. Auf EU-Ebene läuft derzeit ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen seines Asylrechts. Bald könnte der Europäische Gerichtshof eingeschaltet werden.

Nach Rumänien, ein Nachbarland Ungarns, schiebt Deutschland dagegen Flüchtlinge ab. Zwar ist die Zahl der Betroffenen überschaubar, allerdings mit steigender Tendenz: 2017 wurden 21 Menschen dorthin überstellt, im Zeitraum Januar bis April 2018 waren es 49. Ganz unproblematisch ist das nicht: Erika Klemm, Flüchtlingsbeauftragte der evangelisch-lutherischen Kirche in Rumänien, kritisiert, dass es für die Abgeschobenen keinerlei staatliche Hilfestellung gebe, sofern sie das rumänische Asylverfahren schon einmal durchlaufen haben. „Sie bekommen nichts.“ Nichts heißt: keine Unterkunft, kein Essen, kein Geld. Dem Bundesinnenministerium liegen indes „keine gesicherten Erkenntnisse“ vor, nach denen die Bedingungen für überstellte Asylbewerber nicht mit europäischen und internationalen Standards vereinbar sind.

Rumänien gilt wie Ungarn als Transitland. Selbst wer hier als Flüchtling anerkannt wird – nach offiziellen Zahlen gab es 2016 etwa 3000 Schutzsuchende mit Aufenthaltstitel – zieht oft weiter Richtung Westen. Entsprechend grassiert die Schleuserkriminalität. So hat sich die Stadt Timisoara unweit der Grenze zu Ungarn zu einem Hotspot für Schlepper entwickelt. An der Grenze zu Rumänien hat Ungarn noch keinen Grenzzaun gebaut.