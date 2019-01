Gesundheit Deutschland intensiviert Kampf gegen Krebs

Berlin / Hajo Zenker

Von einer Sekunde auf die andere stellt die Krebsdiagnose das eigene Leben auf den Kopf. Eine halbe Million Frauen und Männer trifft das Jahr für Jahr. Vor allem Brust- und Darmkrebs bei Frauen, Prostata- und Lungenkrebs bei Männern. Tendenz steigend. Für 2020 erwartet das Robert Koch-Institut 20 000 Fälle mehr.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht für 2030 von fast 600 000 Krebsdiagnosen aus. Tumorerkrankungen sind die zweithäufigste Todesursache. 18 000 Frauen jährlich sterben an Brustkrebs, 30 000 Männer an Lungenkrebs. Fast jede zweite Tumordiagnose geht für den Patienten tödlich aus. Allerdings: Seit Anfang der 90er Jahre geht die Krebssterblichkeit zurück. Etwa die Hälfte aller erwachsenen Krebspatienten können geheilt werden – und sogar vier von fünf erkrankten Kindern.

Wissen schneller umsetzen

Nun wird die Politik aktiv, in Deutschland geschieht das mit einer „Nationalen Dekade gegen Krebs“, also einem Jahrzehnt der Krebsbekämpfung, das Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Jens Spahn zusammen ausrufen. Nach der Europawahl wird es auch EU-weit darum gehen, möglichst viele Krebsneuerkrankungen zu verhindern und die Früherkennung zu verbessern. Es sei wichtiger, den Krebs zu besiegen, als neue Pläne für eine Mondlandung zu schmieden, sagt Spahn. „Wir müssen die Erkenntnisse der Krebsforschung schneller ans Bett der Patienten bringen“, sagte er gegenüber der SÜDWEST PRESSE.

Eine alternde Gesellschaft treibt die Fallzahlen zwangsläufig. In früheren Generationen sind viele Menschen gar nicht so alt geworden, dass bei ihnen Krebs ausbrechen konnte. Je höher der Altersdurchschnitt ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs sich weiter ausbreitet. Gleichzeitig sind bösartige Tumore ein Massenphänomen in Industrieländern. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lassen sich etwa ein Drittel aller Krebserkrankungen auf Lebenstilfaktoren wie Tabak- und Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung oder zu wenig Bewegung zurückführen. Zusammen mit Vererbung und Umwelteinflüssen können sie dafür sorgen, dass nach Genmutationen Zellen anfangen, unkontrolliert zu wachsen und nach und nach gesundes Gewebe zu verdrängen.

Viele Erkrankungen ließen sich also vermeiden. Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat für 2018 bei Neuerkrankungen von 35- bis 84-Jährigen errechnet, dass fast jede fünfte Diagnose auf das Rauchen zurückzuführen sei. Sieben Prozent gingen auf das Konto von Übergewicht, sechs Prozent auf geringe körperliche Aktivität zurück. Diese Risikofaktoren zu vermeiden, lohne sich also. Allerdings: Brustkrebs etwa „kann jede Frau treffen – selbst wenn sie gesund lebt und Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel oder Übergewicht vermeidet“, sagt Frauenärztin Karin Bock, Leiterin des Referenzzentrums Mammographie Südwest, das sich um Früherkennung von Brustkrebs per Röntgenuntersuchung in Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland kümmert.

Eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens am sogenannten Mammakarzinom. Jede zehnte Frau, die an Brustkrebs erkrankt, ist laut Deutscher Krebshilfe noch keine 45 Jahre alt. Experten vermuten, dass viele erblich vorbelastet sind. Und: Jeder 100. Brustkrebsfall ist ein Mann. Auch hier gebe es für die optimale Versorgung „eine große Wissenslücke“, sagt Gerd Nettekoven, Chef der Krebshilfe.

Hilfe verspricht die Digitalisierung. Die Auswertung großer Datenmengen kann auch in der Früherkennung und Bekämpfung von Krebs helfen. In diesem Bereich aber hinkt Deutschland laut Bertelsmann-Stiftung weit hinterher. „Mediziner in Israel beispielsweise setzen systematisch künstliche Intelligenz zur Früherkennung von Krebserkrankungen ein“, so Vorstand Brigitte Mohn. Hier müsse die Gesundheitspolitik entschlossener handeln. Genau das soll jetzt passieren.

Für Gesundheitsminister Jens Spahn geht es dabei nicht nur um Forschung und Therapie. Ihm ist zudem wichtig, die Perspektive von Krebspatienten und ihren Familien mehr ins Zentrum stellen. Denn auch wer den Krebs überlebt und als geheilt gilt, kann noch auf Jahre körperlich und mental darunter leiden.