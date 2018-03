Erinnerung Der Wendepunkt des Vietnamkrieges

Das zentrale Mahnmal in Vietnam zeigt auch Duc Tran Van. Das will dort aber keiner anerkennen. © Foto: grassegger/Imago Stock&People

Amerikanische Soldaten der Kompanie „Charlie“ verbrennen während des My Lai Massakers im Vietnamkrieg am 16. März 1968 die Hütten der Dorfbewohner. © Foto: akg-images/Pictures From Histo

My Lai / Sven Hansen und Peter De Thier

Am 16. März 1968 töteten US-Soldaten in einem kleinen Dorf 504 Zivilisten – Frauen, Kinder, Greise. Mit dem Massaker endete die Erzählung einer Armee, die für Freiheit und Demokratie kämpft.

Denkmal mit Lücken

„Ich bin sehr unzufrieden, wie mit den Opfern des My-Lai-Massakers vor Ort umgegangen wird,“ sagt Duc Tran Van. Als Sechsjähriger hat er bei dem Massaker der US-Truppen in dem kleinen Küstenort in Südvietnam seine Mutter und zwei Schwestern verloren. Nach vietnamesischen Angaben wurden damals 504 Menschen – Greise, Frauen, Jugendliche, Kinder und Babys – getötet, nach US-Angaben waren es 347.

„Manche Opfer wurden von Vietnams Behörden nicht als solche anerkannt, andere wurden anerkannt, waren aber gar keine Opfer“, sagt der heute 56-jährige Duc. „Ich brauche keine Anerkennung, denn ich lebe in Deutschland. Aber ich will Gerechtigkeit.“ Duc wurde 1983 Vertragsarbeiter in der DDR, seit 1990 arbeitet er in Wuppertal als Schlosser.

Die Gedenkstätte an das Massaker besuchte er erstmals 1976. Duc wohnte mit seiner kleinen Schwester sieben Kilometer vom Ort des Verbrechens entfernt bei seiner Großmutter. Die hatte die Kinder großgezogen, nachdem der Vater im Krieg gefallen war.

In der Gedenkstätte sah Duc ein Foto seiner toten Mutter, das der US-Armeefotograf Ronald L. Haeberle aufgenommen hatte. Haeberle begleitete damals die massakrierenden US-Soldaten der Charly-Kompanie bei ihrem Einsatz. Auch seinem Mut, einen Teil der Bilder zunächst zu verstecken, ist es zu verdanken, dass die Öffentlichkeit im November 1969 trotz anfänglicher Leugnung des Militärs von dem Massaker erfuhr.

Haeberles Foto zeigt Ducs entstellte Mutter tot neben einem Strohhut. Das Bild ist so brutal, dass viele Medien sich weigern, es zu drucken. Doch auf der Gedenktafel mit den Namen der Opfer fehlt sie. Erst nach vielen Jahren konnte Duc ihre Eintragung erwirken.

Bei seinem eigenen Namen ist Duc bis heute keine Korrektur gelungen. Dabei wurde er selbst Teil des großen Mahnmahls, das an das Massaker erinnert. Ein Foto Haeberles zeigt den damals sechsjährigen Duc auf einem Feldweg in Deckung liegen, seine 14 Monate alte Schwester schützend im Arm. Der Künstler des Mahnmals nahm Haeberles Foto von den Kindern als Vorlage für einen Teil der Skulptur. In deren Zentrum steht eine Frau, die ein totes Kind hält und die Faust reckt.

In der Gedenkstätte hieß es laut Duc zunächst, die Kinder auf dem Foto seien getötet worden. Doch Duc und seine Schwester leben. „Der falsche Name unter meinem Bild ist inzwischen gestrichen, mein Name fehlt weiterhin“, sagt er. Schließlich gelte er als „reaktionärer“ Auslandsvietnamese. Bei Besuchen in My Lai suchte er Zeugen, sammelte Beweise und schrieb an Ministerien. Er wollte klagen, aber kein Anwalt wollte ihn vertreten.

Mehrfach traf Duc Haeberle, der seine Angaben bestätigte. 2011 schenkte der Fotograf ihm die Kamera, mit der er die Bilder gemacht hatte. Sie steht auf Ducs Ahnenaltar in seinem Haus in Remscheid. Die Nikon ist die letzte Verbindung zu seiner Mutter. „Es wurde so viel geschlampt, dass niemand Verantwortung übernehmen will, das zu korrigieren“, sagt Duc. Und die Menschen in My Lai trauten sich nicht, Kritik zu üben.

Am 50. Jahrestag treffen sich Duc und Haeberle in My Lai. Der Fotograf genießt in Vietnam ein hohes Ansehen. Bisher konnte aber auch seine Unterstützung Duc nicht helfen, Korrekturen in der Gedenkstätte durchzusetzen. Duc und Haeberle haben jetzt zahlreiche Interviews, unter anderem mit dem vietnamesischen Staatsfernsehen, vereinbart. Duc ist vorsichtig optimistisch. Vergangene Woche hatten die Behörden angekündigt, in My Lai einen Friedenspark errichten zu wollen.

Bis heute nicht aufgearbeitet

Ja, es gibt sie – die Artikel, die die Welt ein Stück verändern, die Geschichte nicht nur beschreiben, sondern ein Teil von ihr werden. Einer von ihnen erschien im September 1969 in 35 amerikanischen Zeitungen und beschrieb, wie US-Soldaten Hunderte Zivilisten in einem vietnamesischen Dorf ermordeten. „Ich erinnere mich genau, wie meine Highschool-Klasse reagierte, als wir Exem­plare des Artikels in die Hand bekamen“, sagt der heute 67-jährige Rentner Michael Benson aus Washington. „Wir wollten alle nur die Schule verlassen und durch die Straßen ziehen, um gegen dieses Massaker zu protestieren.“

Die Berichterstattung des Journalisten Seymour Hersh hat der Friedensbewegung in den USA einen bislang ungekannten Auftrieb gegeben. Es war zwar nicht das erste Ereignis, gegen das sich Widerstand in der Bevölkerung formierte. Zuvor gab es das Bombardement Nordvietnams im Jahr 1965. Die sogenannte Tet-Offensive drei Jahre später. Eine Serie von erfolgreichen Überraschungsangriffen des nordvietnamesischen Militärs und der Vietcong-Guerilla gegen US-Befehlszentralen. Doch erst die Berichte über das Massaker von My Lai machten aus den Protesten der Hippies und Friedensaktivisten eine Massenbewegung, die Menschen aller Altersgruppen und Schichten erreichte.

My Lai wird zum Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung des Krieges. Aus den tapferen Soldaten, den Kämpfern für Demokratie und Freiheit, werden Schlächter und Kriegsverbrecher. Auf die sich häufenden Demos folgen Rufe liberalere Organisationen nach einem sofortigen Truppenabzug. Doch die Truppen kämpfen noch sechs Jahre weiter, bis zum Fall Sai­gons 1975.

Auch 43 Jahre nach Kriegsende wehen Hershs lebendige Schilderungen des Massakers weiter nach. Als im vergangenen Herbst eine opulent angelegte Doku-Serie den Vietnam-Krieg aufarbeitete, hat das eine überraschend heftige Diskussion losgetreten. Es gelang den Machern der Serie, den Krieg und die Kontroversen auch für jene lebendig zu machen, die ihn nur aus dem Geschichtsunterricht kennen. In der Folge über das My-Lai-Massaker kommt ein ehemaliger Unteroffizier zu Wort. „Das lief in der Tat so schlimm ab“, sagt der inzwischen 76-Jährige da. „Als Frauen und Kinder zu flüchten versuchten, traute ich meinen Augen nicht. Es war schrecklich.“ Und weiter: „Unsere Soldaten schossen einfach weiter. Ich schrie, dass sie stoppen sollten, das waren schließlich unschuldige Zivilisten, aber das Massaker ging kaltblütig weiter.“

„Wir müssen mit diesem dunklen Kapitel in unserer Vergangenheit fertig werden“, sagt Rudy de Leon, früher stellvertretender US-Verteidigungsminister im Kabinett Clinton. Und das beginne mit dem Aufarbeiten von Fehlern. Um den Kommunismus in Asien zurückzudrängen, verbündeten sich die USA mit Südvietnam. „Dabei handelte es sich bei den Machthabern in Saigon keineswegs um überzeugte Freiheitskämpfer, sondern um eine korrupte Bande, die wir niemals hätten unterstützen sollen.“

Wegen des Massakers erhebt die amerikanische Justiz 24 Anklagen. Verurteilt wird jedoch nur einer: William Calley Jr., der Anführer des Kommandos, das das Massaker angerichtet hat. Nach dreieinhalb Jahren Hausarrest kommt er frei. In Umfragen fanden damals vier von fünf Amerikanern schon den Schuldspruch falsch. Mehr als 40 Jahre wird es dauern, bis Calley sich öffentlich entschuldigt. Im Jahr 2009 sagt er, es vergehe kein Tag, an dem er das Geschehen von My Lai nicht bereue.