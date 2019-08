Lebensmittelknappheit und Wasserknappheit infolge des Klimawandels verstärken die Spannungen in der Welt. In der Arktis-Region gibt es ein Wettrennen. Das hat es so noch nicht gegeben. Erstmals beschäftigten sich die mächtigsten Regierungschefs der Welt beim G7-Gipfel mit brennenden Wäldern. Die für das Klima verheerenden Feuer im Amazonasgebiet waren das beherrschende Thema im französischen Biarritz, es kam zu einem regelrechten Twitterdispu...