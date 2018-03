Bill de Blasio Portrait: Der große New Yorker

New York / Britta Sembach

Seit vier Jahren wird Donald Trumps Heimatstadt von einem Mann regiert, der getrost als dessen Gegenteil gelten darf.

Der Mann trägt ein verwaschenes T-Shirt und eine schlabbrige Jogginghose. Sein Gesicht ist leicht ge­rötet, er schwitzt während er konzentriert die Armpresse bearbeitet. Es ist Mittwochvormittag, 10.30 Uhr. Ort der Handlung: ein Fitnesscenter in Brooklyn. Hier treffen Jung und Alt zusammen, machen Yoga und Babyschwimmen, Seniorengymnastik und Krafttraining. Der Mann wirkt wie einer von ihnen, doch er ist der Bürgermeister von New York.

Bill de Blasio beginnt hier jeden Arbeitstag. Mal turnt der 1,96 Meter große Mann auf der Gymnastikmatte am Boden, mal strampelt er auf dem Spinning-Fahrrad. Dabei liest der 56-Jährige Mails, schaut Nachrichten und plaudert nach dem Duschen mit seinen Wählern. Danach geht es noch auf einen Kaffee zu seinem Lieblingsbäcker um die Ecke. „Bürgermeister dieser Stadt zu sein, ist ein Job, den man Tag und Nacht macht“, sagt er. Er weiß, dass manche Leute seine Sportlichkeit etwas übertrieben finden und an seinem Arbeitseinsatz zweifeln. Doch am Tag nach seiner Wiederwahl im vergangenen November, als er mit 65 Prozent im Amt bestätigt worden war, riefen ihm seine Wähler auf der Straße zu: „Bürgermeister, wir lieben Sie!“

Die Bedeutung des Bürgermeisters von New York mit seinen 8,5 Millionen Einwohnern und gut 50 Millionen Touristen im Jahr geht weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Im Fall de Blasios etwa erhoffen sich liberale Politiker eine Art Schaukasteneffekt. Könnten Projekte, die er in New York umsetzt, als Vorbild für die ganzen Vereinigten Staaten dienen? Ganz kühne Gemüter sehen ihn schon als nächsten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten – drei von fünf New Yorkern fänden das allerdings keine gute Idee.

Präsident Donald Trump bezeichnete ihn als schlechtesten Bürgermeister der USA. De Blasio konterte per Twitter nach seiner Wiederwahl: „Sie können nicht gegen New Yorker Werte angehen und gewinnen, Mr. Präsident. Wenn Sie den Werten Ihrer Heimatstadt den Rücken kehren, wird Ihre Heimatstadt Ihnen den Rücken zukehren.“

Auch international macht de Blasio auf sich aufmerksam: Im vergangenen Sommer sprach er auf einer Protestveranstaltung in Hamburg. Er redete über demokratische Grundwerte und den Klimaschutz, während nebenan sein Lieblingsfeind Donald Trump die Staatenlenker der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf dem G-20 Gipfel traf. Vor wenigen Wochen gab de Blasio dann bekannt, dass New York fünf Ölkonzerne verklagt. Er wirft ihnen vor, von Gier getrie­ben zu sein und fordert Entschädigung für die Kosten, die der Stadt New York durch den Klimawandel entstehen. Das Verfahren wird lang und kompliziert werden – mancher vermutet daher eher einen PR-Gag.

Ebenso unerbittlich kämpft de Blasio gegen soziale Ungleichheit. Sie ist eines der Lebensthemen des erklärten Linken. Alle Vierjährigen können in New York kostenlos den Kindergarten besuchen. Ein enormer Erfolg in einer Stadt, in der Betreuung und frühkindliche Bildung extrem teuer und daher oft ein Privileg der Wohlhabenden sind. Zur Finanzierung hatte er eine Steuer für Reiche vorgeschlagen – und machte sich damit nicht nur Freunde. Am Ende zahlte der Bundesstaat, und der Bürgermeister hatte einen Konflikt weniger.

Die Angst, ein schlechter Vater zu sein

Dass Bill de Blasio New York vor mehr als vier Jahren eroberte, war eine große Überraschung. Obwohl er seit Jahrzehnten in der Politik aktiv ist, war er anfangs relativ unbekannt. Im Senatswahlkampf 2000 arbeitete er für Hillary Clinton und war so etwas wie der oberste Verbraucherschützer der Stadt. Entscheidend für seinen Erfolg bei der ersten Kandidatur als Bürgermeister war – neben der Abwesenheit eines ernstzunehmenden republikanischen Gegenkandidaten – seine persönliche Geschichte: De Blasio ist verheiratet mit einer schwarzen Aktivistin und Schriftstellerin sowie Vater zweier schwarzer Kinder. Sein Sohn Dante, der einen markanten Afro als Frisur trägt, warb damals in einem Wahlkampfspot für seinen weißen Vater.

Auch heute noch trägt Ehefrau Chirlane McCray durchaus zu seiner Außenwirkung bei. In ihrer Rolle als „First Lady“ treibt sie wichtige Gesundheitsprojekte voran und machte zur zweiten Amtszeit ihres Mannes vor wenigen Wochen kämpferisch klar, wofür New York City und damit auch ihr Mann stehen: „Während manche Politiker in Washington versuchen, unser Land in die falsche Richtung zu schieben, ist New York das Licht, das einen besseren Weg nach vorne weist“. Und weiter: „Wir bauen hier keine Mauern, wir öffnen unsere Türen weit.“ Bill de Blasio saß auf den Rängen hinter ihr und lächelte zustimmend.

Diese Frau und diese Familie hat er sich hart erkämpft. In einem ausführlichen Fernseh-Interview gab er vor Jahren zu, dass er Angst hatte, ob er das überhaupt kann – ein guter Ehemann und Vater sein. Der Bürgermeister hatte eine schwierige Kindheit. Die Eltern, beide früher Mitarbeiter des politischen Time-Magazins, trennten sich, als de Blasio sieben Jahre alt war. Der deutschstämmige Vater war durch seine Traumata aus dem Pazifikkrieg zum Alkoholiker geworden, später beging er Suizid. De Blasio nahm den Nachnamen seiner Mutter an, er wolle seine „italienischen Wurzeln“ würdigen. Geboren wurde er als Warren Wilhelm. Da er privat „Bill“ gerufen wurde, änderte er Jahre später offiziell auch seinen Vornamen.

Nach einem Studium an der privaten New York University (Städtebau/Stadtentwicklung) und an der renommierten Columbia Universität (Internationale Beziehungen) in New York bekam er einen Job bei einer Organisation, die sich für die linksgerichteten Sandinisten in Nicaragua einsetzte. Aus seiner Unterstützung für die Guerilla-Bewegung, die 1979 die Regierung in dem mittelamerikanischen Land übernahm, machte de Blasio nie einen Hehl.

Er sieht sich als Mann für den großen Wurf: „Ich möchte, dass wir die fairste Stadt in Amerika sind“, sagte er bei seinem Amtsantritt und versprach bezahlbaren Wohnraum. Doch seine ehrgeizigen Projekte im Kampf um Gerechtigkeit sind nicht wenigen New Yorkern zu abstrakt, Wohnungen sind immer noch zu teuer. Dabei ist de Blasio durchaus erfindungsreich: Weil die Sanierung der maroden U-Bahn kostspielig und aufwändig ist, sorgte er dafür, dass moderne Fähren die New Yorker nun auf dem Wasserweg leichter von A nach B bringen. Bis zum Sommer sollen so alle Stadtteile erreichbar sein, schon jetzt nutzen weit mehr Menschen als erwartet die kostengünstige Fahrt mit dem Boot.

Keiner, der verbindet

Dass seine Beliebtheitswerte dennoch relativ niedrig sind, kann sich der grauhaarige Hüne nicht recht erklären: „Man würde ja denken, die Leute würden Paraden in den Straßen abhalten, um mich zu feiern“, sagte er in einem Interview. New York sei die sicherste Großstadt der Vereinigten Staaten, die öffentlichen Schulen würden immer besser und es gebe mehr Jobs als je zuvor. Aber, so sagt er, es sei wohl einfach nicht die Zeit für Paraden. Die Menschen spürten immer noch die große Rezession von 2008, das Leben in der Stadt werde immer teurer. Und möglicherweise habe er selbst auch Fehler gemacht, beispielsweise als Kommunikator.

Da könnte er Recht haben: „Er hat den moralischen Zeigefinger von Obama und ist dabei noch arrogant“, sagt etwa die New Yorker Juristin Elisabeth. „Aber er hat nicht Obamas Charisma.“ Der Bagelverkäufer vom Laden an der Ecke, Bernie Sanders Fan und somit durchaus als linker Demokrat einzustufen, sieht ihn ebenfalls kritisch: „Ich hoffe, dass er sich nicht als Präsidentschaftskandidat bewirbt.“ Bibliothekarin Lucy, eine überzeugte Demokratin, meint: „Ich frage mich, was er für die Stadt macht. Er ist irgendwie unsichtbar.“ Ganz offensichtlich ist de Blasio keine Person, die verbindet – wenn er im Kampf um das Weiße Haus tatsächlich für die Demokraten in den Ring steigen will, hat er noch eine Menge Arbeit vor sich.